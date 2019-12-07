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陸積體電路前十月出口年增18.2%，出口轉移明顯

2019-12-07 11:12聯合報 記者李仲維／即時報導

今年1至10月，大陸積體電路出口828.9億美元，年增18.2%，對越南印度等市場出口增長明顯。這是今年大陸機電產品進出口承受壓力之下的一大亮點，也凸顯產能轉移的趨勢。

第一財經報導，中國機電產品進出口商會援引大陸海關的統計數據指出，今年1至10月，大陸機電產品出口額為1兆1,876億美元，比去年同期小幅下降0.7%，占外貿出口總值的58.3%；進口額累計7,397.4億美元，年減9%，機電行業進出口面臨較大下滑壓力。

其中，積體電路出口大幅增長，而積體電路的進口則明顯減少。占大陸機電產品進口總額約三分之一的積體電路，今年前十個月的進口額比去年同期下降6.6%，年增率連續12個月下滑，全球需求減弱導致的記憶體市場價格大幅下降是主要原因。

值得注意的是，今年大陸積體電路對印度、越南出口大幅增長，凸顯訂單轉移壓力。其中，今年8月大陸對越南出口積體電路金額已突破10億美元至10.76億美元，年增93.3%，在大陸對越南機電產品出口總額的比重達22.2%。

大陸積體電路對印度出口自2018年第1季開始放量，8月出口額達2.76億美元，在大陸對印度機電產品出口總額的比重為6.6%，而2017年此一比重不到1%。

這顯示越南和印度是承接大陸產能轉移的主要地區。根據越方統計，今年前五個月，大陸對越南的直接投資增長5.6倍，達15.6億美元，僅前四個月的投資額就超過2018年總和，大陸首次成為越南最大的投資國。

中國機電產品進出口商會預計，今年全年大陸機電產品按美元計價的出口額將下降0.3%。機電商會表示，大陸機電產品出口已從追求量的增長轉向綜合附加值的提升，由單一的商品出口向貨物、服務、技術、資本輸出相結合的方式轉型，大陸企業應對不確定性的能力與信心均已明顯增強。

機電商會提醒，面對複雜多變的國際經貿形勢，企業要加強行業形勢研判，完善內部合規制度建設，產能海外布局要節奏適度，避免倉促投資造成成本增加。

今年大陸積體電路對印度、越南出口大幅增長，凸顯訂單轉移壓力。美聯社資料照片
今年大陸積體電路對印度、越南出口大幅增長，凸顯訂單轉移壓力。美聯社資料照片
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越南印度電商

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