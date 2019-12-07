習近平主持政治局會議 傳遞2020年經濟工作五大信號

中共總書記習近平昨（6）日主持召開中共中央政治局會議，新華社今（7）日發文指出，這場會議傳遞2020年經濟工作五大信號。

文章指出，2020年是大陸全面建成小康社會和十三五規劃封關之年。如何做好明年經濟工作，確保實現第一個百年奮鬥目標？這場中央政治局會議作出安排部署，傳遞重要信號。

信號一是確保全面建成小康社會和十三五規劃圓滿封關。會議提出，要做到四個堅持，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力。

中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生分析，明年經濟工作的目標和舉措都已明確。這四個堅持將推動大陸經濟行穩致遠，不斷邁向高品質發展，明年要緊扣全面建成小康社會目標任務，全面做好六穩工作。

信號二是外部壓力為改革開放動力。會議指出，今年以來國際上單邊主義和貿易保護主義加劇，世界經貿增長放緩態勢明顯，地緣政治不確定因素增多；國內經濟結構性矛盾凸顯，經濟下行壓力較大。面對複雜形勢，大陸持續深化供給側結構性改革，加大逆週期調節力度，推動經濟保持總體平穩態勢。

國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副研究員李承健指出，展望明年，大陸經濟面臨的內外部環境依然複雜嚴峻，在這種情況下，中央一方面強調長期向好趨勢沒有變，穩定預期、堅定信心；一方面強調化壓力為動力，用改革開放和自身發展的確定性對沖外部不確定性。

信號三是堅決打好打贏三大攻堅戰。會議指出，明年要堅決打好三大攻堅戰，確保實現脫貧攻堅目標任務，確保實現汙染防治攻堅戰階段性目標，確保不發生系統性金融風險。

中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍認為，在當前形勢下，會議強調打好三大攻堅戰，對於引導大陸全國上下明確任務，實現大陸經濟長期穩定健康良性發展，具有重要意義。

信號四是推動形成優勢互補高品質發展的區域經濟布局。會議強調，要加快現代化經濟體系建設，推動農業、製造業、服務業高品質發展。

王軍表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，在強調保持經濟運行在合理區間的同時，中央著眼長遠，進一步強調加快現代化經濟體系建設，強調高品質發展，未來經濟工作將更加注重品質、結構、社會民生。