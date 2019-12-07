飛鶴董座 拚當乳業清流

飛鶴乳業董事長冷友斌。 分享 facebook 飛鶴乳業11月13日在香港交易所掛牌上市，董事長冷友斌一躍成為億萬富翁，他這個從事乳業30多年的老兵發揮匠人精神，堅持質量不能為任何事讓路，讓大陸消費者重拾對國產奶粉的信心。

飛鶴的產品以高端嬰幼兒配方奶粉為主。按2018年零售額計算，飛鶴在大陸國內乳品品牌中占15.6%的市占率，在整體市場中占7.3%的市占率。

飛鶴乳業上市後，成為港交所歷來IPO規模最大的乳品企業，總市值衝上85億美元，冷友斌持有公司48%股票，市值約40億美元。

冷友斌是土生土長的黑龍江人，在他14、15歲時，家裏開始養牛，當時冷友斌就投入餵牛、擠奶的工作，家裏也是靠養牛、賣牛奶供他上學，所以他對乳業有很深厚的感情。

分享 facebook 飛鶴前身是黑龍江農墾總局趙光乳品廠，2001年黑龍江總局對旗下乳製品企業進行整合，為了保住飛鶴品牌，時任廠長的冷友斌帶領一班人馬與飛鶴另謀發展，黑龍江農墾局將飛鶴品牌授予冷友斌團隊，於是他背負原廠上千萬人民幣的債務，開啟二次創業之路。

二次創業之初，冷友斌和工人們住在一起，吃在一起，以廠為家，就連生病都是把護士找去工地為他吊點滴，第一年，飛鶴乳業就轉虧為盈，但隨著銷售市場逐步擴大，資金不足成為制約公司發展的重要因素。當時有外資品牌提出收購，在幾個月的掙扎後，冷友斌拒絕了。「如果把飛鶴賣了，那中國的嬰幼兒奶粉將全部淪陷。」這是他不願意看到的局面。

2001年開始，飛鶴乳業把牧場蓋在世界公認黑土帶和北緯47度的黃金奶源帶上，在最優質的土地上種牧草，還打造行業內第一條完整的全產業鏈，到今天還有人開玩笑，說飛鶴的後腦勺長眼睛。對於精準的眼光，冷友斌做了一輩子乳業，非常清楚沒有好的奶源，就生產不出好的奶粉。乳業想做好，必須這麼做（建全產業鏈），這是乳業人的先天直覺。

2006年起，冷友斌開始在黑龍江建立大型牧場，從「牛身上」下功夫，在冷友斌眼中，從牛吃的飼草飼料開始，到生產流程，再到交付成品每個環節都不能大意。在其他品牌紛紛做品牌搶占市場先機時，冷友斌卻集中全力在打造嬰幼兒奶粉的產業集群。

儘管三聚氰胺事件已經過去近十年，但大部分消費者對大陸國產嬰幼兒奶粉仍然沒有信心，但冷友斌的兩個女兒，加上飛鶴員工的小寶寶，以及所有了解飛鶴的合作伙伴和朋友的孩子都在喝飛鶴奶粉，冷友斌對於自家奶粉的信心，由此可見。