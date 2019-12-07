金山葛珂 用產品取悅客戶

金山辦公董事長葛珂。 分享 facebook 讓小米集團董事長雷軍等了20年，金山辦公軟件公司11月18日在科創板上市，金山辦公董事長葛珂渾身上下充滿理工男的細胞，喜歡用產品來取悅使用者，還強調做一款優秀的產品要非常克制，要始終圍繞客戶的實際需求。

金山辦公是由港股上市公司金山軟件分拆出來的公司，也是繼金山軟體和小米集團之後，由雷軍實際控制的第三家上市公司。金山辦公也是雷軍在A股的第一家上市公司。

截止目前，金山辦公的主要產品WPS Office辦公軟體、金山文檔、稻殼兒、金山詞霸等辦公軟體全球使用者數達3.3億。每天有超過5億個文件在WPS平台上被創建、編輯和分享。WPS office覆蓋全球220多個國家和地區，在海外市場擁有8,000萬月活躍用戶，在大陸行動網路辦公市場占據領先地位。

分享 facebook 葛珂出生於1973年，畢業於南京大學電子科學及工程學系，1995年至1999年，葛珂在方正資訊系統工程公司工作，歷任軟體發展、部門經理等。1999年投效金山軟體擔任總經理助理。2001年葛珂負責金山內部營運管理並擔任助理總裁，後來還兼任金山的財務總監，同時負責金山與政府單位的關係，憑借出色的工作能力和突出的工作業績，2002年，他成為金山最年輕的副總裁。

在葛珂帶領下，WPS於2005年發表劃時代的產品WPS Office2005。商業模式的變化加上產品形態的變化，讓WPS從2005年開始，進入高速發展階段，直到目前，WPS在PC市場上占有接近40%的市占率。但葛珂認為，真正讓WPS實現彎道超車的，是WPS移動版。

葛珂提出將WPS Office的重心轉向行動領域，認為行動網路為金山辦公帶來彎道超車超越微軟的機會。基於對市場的判斷，葛珂帶領WPS走上移動產品的開發，並經歷從無到有、針對移動端特性開發、場景化開發三個階段。

在葛珂的帶領下，金山辦公軟體已實現銷售額連續三年50%以上成長，並成功完成網際網路化轉型。葛珂認為，WPS像一個不善言辭的理工男，習慣用技術優化體驗，更喜歡用產品取悅使用者，31年堅持技術立業，下一個30年，公司將依然以使用者需求為導向，堅持技術立業。