親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

金山葛珂 用產品取悅客戶

2019-12-07 02:11經濟日報 記者李仲維／綜合報導

金山辦公董事長葛珂。
金山辦公董事長葛珂。
分享
讓小米集團董事長雷軍等了20年，金山辦公軟件公司11月18日在科創板上市，金山辦公董事長葛珂渾身上下充滿理工男的細胞，喜歡用產品來取悅使用者，還強調做一款優秀的產品要非常克制，要始終圍繞客戶的實際需求。

金山辦公是由港股上市公司金山軟件分拆出來的公司，也是繼金山軟體和小米集團之後，由雷軍實際控制的第三家上市公司。金山辦公也是雷軍在A股的第一家上市公司。

截止目前，金山辦公的主要產品WPS Office辦公軟體、金山文檔、稻殼兒、金山詞霸等辦公軟體全球使用者數達3.3億。每天有超過5億個文件在WPS平台上被創建、編輯和分享。WPS office覆蓋全球220多個國家和地區，在海外市場擁有8,000萬月活躍用戶，在大陸行動網路辦公市場占據領先地位。

分享
葛珂出生於1973年，畢業於南京大學電子科學及工程學系，1995年至1999年，葛珂在方正資訊系統工程公司工作，歷任軟體發展、部門經理等。1999年投效金山軟體擔任總經理助理。2001年葛珂負責金山內部營運管理並擔任助理總裁，後來還兼任金山的財務總監，同時負責金山與政府單位的關係，憑借出色的工作能力和突出的工作業績，2002年，他成為金山最年輕的副總裁。

在葛珂帶領下，WPS於2005年發表劃時代的產品WPS Office2005。商業模式的變化加上產品形態的變化，讓WPS從2005年開始，進入高速發展階段，直到目前，WPS在PC市場上占有接近40%的市占率。但葛珂認為，真正讓WPS實現彎道超車的，是WPS移動版。

葛珂提出將WPS Office的重心轉向行動領域，認為行動網路為金山辦公帶來彎道超車超越微軟的機會。基於對市場的判斷，葛珂帶領WPS走上移動產品的開發，並經歷從無到有、針對移動端特性開發、場景化開發三個階段。

在葛珂的帶領下，金山辦公軟體已實現銷售額連續三年50%以上成長，並成功完成網際網路化轉型。葛珂認為，WPS像一個不善言辭的理工男，習慣用技術優化體驗，更喜歡用產品取悅使用者，31年堅持技術立業，下一個30年，公司將依然以使用者需求為導向，堅持技術立業。

金山上市公司

延伸閱讀

小米發7億紅包 大手筆留才

小米手機第三季銷量、收入齊跌 首現負增長

小米5G工廠 1秒做一支手機

小米明年5G手機 十款起跳

相關新聞

全球首見 純鹼期貨鄭州掛牌

2019-12-07 02:12

A股大整頓 至少12家下市

2019-12-07 02:15

壽險外資持股比調整

2019-12-07 02:15

逆周期調節工具 明年妥善運用

2019-12-07 02:14

長三角定位…一極「三區」一高地

2019-12-07 02:14

飛鶴董座 拚當乳業清流

2019-12-07 02:07

台商憂反滲透法 張小月：與台商無關別擔心

2019-12-06 18:06

張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

2019-12-06 17:03

反送中衝擊 港鐵估損失16億元

2019-12-06 13:19

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

人行超量開展人民幣3000億元MLF操作 投放跨年流動性

2019-12-06 10:22

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

2019-12-06 10:00

山西晉中、江蘇南京 首批重點培育

2019-12-06 02:28

農業高新示範區 陸目標30家

2019-12-06 02:28

助中小企業數字化升級 廣東啟動

2019-12-06 02:22

專家聚海口探討 數字經濟和區塊鏈國際合作

2019-12-06 02:22

逾5千萬戶小店 獲網商銀行貸款

2019-12-06 02:22

北海南珠之鄉 珍珠銷量年逾43億元

2019-12-06 02:21

陸預測明年GDP 「保四爭五」被消失

2019-12-06 00:01

劉結一：台企升級 長三角提供新空間

2019-12-05 23:56

入CPTPP…陸態度積極

2019-12-05 23:53

關稅稅率將授權國務院調控

2019-12-05 23:53

阿里網銀擴增小店融資

2019-12-05 23:53

華為再反擊 告美FCC違憲

2019-12-05 23:53

台商前進長三角 投資2,000億

2019-12-05 23:53

支持長三角一體化 大陸稅務機關推出16項措施

2019-12-05 23:43

澳門回歸20周年 大陸與澳門簽署雙邊本幣互換協議

2019-12-05 17:48

預測中國GDP保四爭五 經濟學家分析被消失

2019-12-05 14:26

貿易戰下 陸IC進口冷、出口熱

2019-12-05 13:53

華為今提抗告 要推翻美FCC科技制裁

2019-12-05 12:13

老乾媽辣醬「靈魂」遵義辣椒供需拉警報 價格上漲50%

2019-12-05 11:39

反送中影響 港媒：中資機構改聘陸人

2019-12-05 11:38

滬東老船廠 將變新經濟園區

2019-12-05 04:16

大陸經濟下行10年 還未見底

2019-12-05 04:14

邊境貿易發展 陸全力支持

2019-12-05 04:11

昆山試驗區 台企6年投資案940個

2019-12-05 04:09

昆山台企爆燃案 4台幹遭究責

2019-12-05 04:09

12省合作 跨區保障智財權

2019-12-05 04:08

江海明珠巡禮／大港時代來臨 企業進駐

2019-12-05 00:28
看更多

熱門文章

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

2019-12-06 10:00

你來我往 北京證實對美外交領事人員祭出限制

2019-12-06 16:59

環時社評：美台往前走 共軍戰艦可直駛台港口

2019-12-06 15:12

男子長相神似彌勒佛 遭富婆「供養」成網紅

2019-12-06 16:50

「朝朝暮暮永相濡」97歲物理學家為愛妻寫情書六十載

2019-12-06 13:29

彈無虛發！大陸「槍王」誕生 是「00後」的她

2019-12-06 12:29

正妹撞球裁判飄仙氣！純白旗袍襯托S型曲線一夕爆紅

2019-12-06 19:19

支付寶又崩潰 網友：花唄可以不用還？

2019-12-06 12:48

何君堯遭英國褫奪名譽博士學位 大陸送暖頒一個給他

2019-12-06 18:43

全球首次拍到雪豹現身四川熊貓棲地 可惜擦身而過

2019-12-06 16:44

反送中後遺症？陸招港大學生新增無犯罪記錄

2019-12-06 14:09

中國播記錄片 首度公開涉疆反恐案件、畫面

2019-12-06 10:48

中方即日起實施對等反制美駐中國外交官行動

2019-12-06 09:50

專訪：中國迫害維吾爾人 伊斯蘭國家為何不發聲

2019-12-06 22:44

影／3歲童遭倒車碾死 老翁目睹卻沒提醒引網友公憤

2019-12-06 12:53

人權日12.8民陣重演反送中百萬遊行場面 3000警力戒備

2019-12-06 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top