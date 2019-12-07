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逆周期調節工具 明年妥善運用

2019-12-07 02:14經濟日報 記者李仲維/綜合報導

大陸「十三五」規劃即將收官，中共中央政治局昨（6）日開會定調明年經濟。會議除分析研究2020年經濟工作，並提出，要提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運用好逆周期調節工具。

會議認為，當前，國際環境複雜嚴峻，世界經濟增長放緩，國內經濟下行壓力加大，做好「六穩」工作對於保持經濟運行在合理區間、推動經濟高質量發展具有重要意義

中國人民銀行（大陸央行）昨（6）日進行中期借貸便利（MLF）操作人民幣3,000億元，比當天到期量多1,125億元，期限1年，利率維持3.25%不變，意味「加量但不降價」，逆回購則已連續13天暫停。

雖然MLF續作規模擴大，但利率與上期持平，市場人士認為，沒有調降利率符合預期，加量應該是為了年底的流動性布局，目前市場上資金仍充裕。

對於人行連續暫停逆回購，業界人士指出，直接原因是11月20日LPR報價下調後，市場流動性持續處於較高水準；進入12月以來，月初的資金面充裕狀態進一步顯現。

界面新聞引述中信證券固定收益首席分析師明明表示，MLF利率保持不變，符合市場對貨幣政策節奏的預期。人行超額續作MLF，主要是為了平衡雙節（元旦、春節）之前的流動性供需環境。

他指出，2020年元旦和春節比較接近，12月流動性需求較大，本月14日還將有一筆MLF到期，且規模更大（2,860億元），屆時還將適逢稅期。

方正證券首席經濟學家顏色表示，臨近年底，信貸投放與社會流動性需求都有所增加，人行此次超量續作只是第一步，預計1月隨著流動性需求進一步加大，還會有更大規模的流動性投放，降準機率較高。

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