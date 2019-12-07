長三角定位…一極「三區」一高地

分享 facebook 大陸國家發展和改革委員會副主任羅文昨（6）日指出，「一極三區一高地」是未來長三角一體化發展的方向和路徑。北大新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，推動長三角一體化對長三角各地區發揮比較優勢，實現競爭優勢，形成具有國際競爭力的有效產業集群至關重要。

林毅夫指出，產業集群可以降低交易成本，提高產業在國內國際市場的競爭力，目前大陸已面臨第四次工業革命的階段，此時技術和產業都處於資本和人力非常密集、分工高度細化的時代，有效的產業集群不是一個線，不是一個地區甚至不是一個省，而是需要更大範圍的經濟一體化，才能抓住第四次工業革命的契機，以此進一步提升大陸的產業競爭力。

中新社報導，大陸國務院印發《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，羅文表示，確定了未來長三角區域「一極三區一高地」的戰略定位。

羅文說，「一極」是大陸發展強勁活躍增長極，要求長三角地區激發市場主體活力；「三區」是指大陸高品質發展樣板區、率先實現現代化引領區、區域一體化發展示範區；「一高地」指的是新時代改革開放新高地。

《綱要》按照「十四五」結束期的2025年和基本實現社會主義現代化的2035年兩個關鍵時間節點，提出分階段發展目標和具體指標。