大陸銀保監會網站昨（6）日公布《外資保險公司管理條例實施細則》，規定外資比例不得超過公司總股本的51%，自公布之日起施行。

為了與《外資保險公司管理條例》相適應，《實施細則》第三條規定修改為「外國保險公司與中國的公司、企業合資在中國境內設立經營人身保險業務的合資保險公司（即合資壽險公司），其中外資比例不得超過公司總股本的51%，並增加「銀保監會另有規定的，適用其規定」，為2020年適時全面取消外資股比限制預留了制度空間。

澎湃新聞報導，不久前修改的《條例》已經放寬外資保險公司准入條件，對申請設立外資保險公司的外國保險公司，取消「經營保險業務30年以上」和「在中國境內已經設立代表機構2年以上」的條件。《實施細則》也不再對「經營年限30年」「代表機構」等相關事項作出規定。

在股權管理方面，《實施細則》要求，外資保險公司至少有一家經營正常的保險公司作為主要股東，進行股權變更的，變更後至少有一家經營正常的保險公司作為主要股東。

報導指出，外資保險公司主要股東應當承諾自取得股權之日起五年內不轉讓所持有的股權，並在外資保險公司章程中載明。

外資保險公司主要股東擬減持股權或者退出中國市場的，應當履行股東義務，保證保險公司償付能力符合監管要求。