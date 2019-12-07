A股大整頓 至少12家下市

今年A股市場正加快吐故納新，上市公司因欺詐而退市、股價跌破面額而退市、業績不佳下市等層出不窮，至少有12家以上公司遭下市或處於下市整理期。

另一方面，A股市場IPO正走向常態化，今年主板、中小板、創業板共120家企業完成發行，科創板上市交易的企業已達56家。

網易財經報導，今年5月，上海證交所決定，依法規對*ST海潤、*ST上普兩家公司的股票終止上市；同日深圳證交所也決定，依法規對*ST華澤、*ST眾和兩家公司股票實施終止上市，目前這四檔個股已被摘牌。

因生產紀錄造假的長生生物，「*ST長生」股票於11月27日被深交所摘牌。

12月2日，千山藥機發布，2015年至2018年連續四年淨利為負數，觸及深交所規定的重大違法強制下市情形，可能被實施重大違法強制退市。

截至目前，A股市場下市股票共約117檔，原因大致分為連續虧損、吸收合併、轉板及違法違規退市等，其中因連續四年虧損而被下市的公司數量最多，共約50檔股票，其次是因為吸收合併而下市的股票約35檔，此外有四家公司由於連續三年虧損而下市。

川財證券研究所所長陳靂表示，今年來，下市類型除了有業績連續多年虧損甚至資不抵債的情況，也有因欺詐發行、資訊披露違法違規被下市的公司，和因會計事務所出具「無法表示意見」而觸發終止上市的公司，更出現了長生生物、千山藥機兩例重大違法下市公司。

值得關注是，今年A股市場被「面值下市」（股票連續20個交易日收盤價均低於面額觸發下市）的股票，還有*ST飛馬、ST銳電、*ST龐大、*ST歐浦等約60檔股票股價在人民幣1元至2元徘徊，占總計3,741檔股票的1.6%，時刻受到「面值下市」的威脅。

匯研匯語資產管理公司CEO張強表示，「面值下市」的個股具有三大特徵：首先基本面惡化，一般常具有ST股或*ST股的頭銜；其次在經營持續惡化的情況下，不少公司仍熱中於跨界收購等資本運作。

最後，「面值下市」公司基本都具有信披違法違規、盲目擴張、經營惡化、債務違約、資金占用、年報被出具非標審計意見、被證監會立案調查、被滬深交易所通告等風險因素，卻遲遲得不到公司管理層的高度重視。