全球首見 純鹼期貨鄭州掛牌

全球首個純鹼期貨6日在鄭州商品交易所上市買賣，中國大陸已成為世界上最大的純鹼生產國、消費國及主要出口國。 第一財經／提供 分享 facebook 全球首個純鹼期貨昨（6）日在鄭州商品交易所上市買賣，首批上市共有七個合約，上市首日就迎接「開門紅」，主力合約開高走高。市場認為，純鹼期貨上市有利於業者降低經營風險，還可以保值套利。

純鹼有「化工之母」之稱，廣泛應用於建材、化工、冶金、食品、紡織、醫藥等下游領域，目前大陸已成為世界上最大的純鹼生產國、消費國及主要的出口國。

數據顯示，2018年大陸純鹼產量2,699萬噸，需求量2,590萬噸，均占全球40%以上，出口量138萬噸，行業年產值接近人民幣500億元。

分享 facebook 根據鄭商所發布的純鹼期貨合約及相關制度安排，純鹼期貨交易代碼為SA。首批上市交易的純鹼期貨合約有七個，掛牌基準價為每噸人民幣1,530元。

純鹼期貨上市首日主力合約開高走高漲逾3%，且自昨上市起，純鹼期貨就可進行夜盤交易，夜盤交易時間為21:00-23:30。

澎湃新聞援引中國石油和化學工業聯合會副會長李彬表示，當前大陸純鹼行業正處於產業轉型升級的關鍵時期，受供求關係、環保政策等因素影響，價格波動日趨劇烈，2018年純鹼價格波幅超過30%。

李彬稱，頻繁的價格波動造成純鹼企業困擾，也給下游諸多行業帶來風險。推出純鹼期貨，為相關企業提供發現價格和規避風險的工具。他表示，純鹼期貨上市後，一方面可以透過期貨的遠期價格引導機制，幫助企業更加科學、合理地安排生產經營；另方面，上下游企業利用期貨工具，可以提前鎖定銷售利潤或採購成本，穩定企業盈利水準，實現套期保值。

浙江杭實善成實業化工事業部經理梁江濤指出，純鹼期貨上市後，貿易商可以開發更為豐富的頭寸組合，例如純鹼期現套利、月間套利、品種套利、地區套利、品牌套利、玻璃-純鹼套利、動力煤-純鹼套利、尿素-純鹼套利等。

光大期貨研究所純鹼分析師張淩璐在研報中分析，短期大陸國內純鹼生產水準維持高點，庫存持續累積，供應壓力較大，且12月即將迎來純鹼生產旺季，供應預計持續寬鬆。中長期來看，明年1至2月純鹼廠商進入集中檢修，產能釋放將集中在第1季末第2季初。