張小月預測大陸經濟明年跌破6 海基助台商轉型

海基會今日舉行第十屆董監事第九次聯席會議，也是今年最後一次董監事會議，海基會董事長張小月指出，大陸受到美中貿易戰衝擊，明年經濟成長率恐「跌破6」，降至5.8%，無論台商在這一波國際變動局勢當中，預備回流或轉往新南向國家，海基會都積極扮演溝通協調角色，提供最實質的協助。

張小月表示，對於多數台商所反映的，包括返台投資、產業轉型及資金匯回等需求，海基會努力促成《境外資金匯回管理運用及課稅條例》等修法。