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反送中後遺症？陸招港大學生新增無犯罪記錄

2019-12-06 14:09聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸面向港澳台僑的大學招生工作近日啟動，值得注意的是，香港學生就讀率最高的暨南大學，今日公佈了2020年招收香港學生簡章，往年的「免試入學」一項，今年調整為「申請審核入學」，新增要求報考學生要「無犯罪記錄」。

補教人士指出，暨南大學對港生的招生新規，恐是香港抗爭行動的影響，但可以視為大陸高校今年新招港生的風向球，陸續公布的大陸高校招收香港學生簡章會不會有類似規定，有待觀察。

據鳳凰網報導，暨南大學2020年招收香港學生簡章，要求報考學生「無犯罪記錄」。且往年的「免試入學」項，今年調整為「申請審核入學」，但具體內容不變。

暨南大學為香港、澳門和華僑華人學生赴中國大陸升學的首選。目前暨南大學有全日制學生40029人，其中本科生27836人，研究生12193人；來自123個不同國家和地區的在校華僑、港澳台和外國留學生13728人，其中香港學生5554人居第一。

暨南大學有關負責人表示，考生所持證件的有效期應與學習期限相適應。如發現證照有疑義，將提交公安部門或相關簽發部門進行認定，對涉嫌造假者，將依法追究相關法律責任。目前保送入學工作已經開始，考試入學工作則安排在明年3月，申請審核入學工作安排在明年7月。

大陸大學招生考試盛況。本報資料照片
大陸大學招生考試盛況。本報資料照片
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