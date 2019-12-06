反送中後遺症？陸招港大學生新增無犯罪記錄

大陸面向港澳台僑的大學招生工作近日啟動，值得注意的是，香港學生就讀率最高的暨南大學，今日公佈了2020年招收香港學生簡章，往年的「免試入學」一項，今年調整為「申請審核入學」，新增要求報考學生要「無犯罪記錄」。

補教人士指出，暨南大學對港生的招生新規，恐是香港抗爭行動的影響，但可以視為大陸高校今年新招港生的風向球，陸續公布的大陸高校招收香港學生簡章會不會有類似規定，有待觀察。

據鳳凰網報導，暨南大學2020年招收香港學生簡章，要求報考學生「無犯罪記錄」。且往年的「免試入學」項，今年調整為「申請審核入學」，但具體內容不變。

暨南大學為香港、澳門和華僑華人學生赴中國大陸升學的首選。目前暨南大學有全日制學生40029人，其中本科生27836人，研究生12193人；來自123個不同國家和地區的在校華僑、港澳台和外國留學生13728人，其中香港學生5554人居第一。