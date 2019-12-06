中國網上公開販售人臉數據 黑色產業鏈悄然形成

人臉辨識技術在中國大陸有濫用趨勢，有關的黑色產業鏈甚至悄然成形。陸媒披露，有賣家在網上兜售人臉數據，人民幣8元就可買到3萬張人臉照片，且大多未經當事人同意。

新京報網近日報導，多個網路平台出現不少人臉照片供付費購買，金額多在人民幣10到20元（約新台幣45至90元）左右；還有賣家表示可以「8元購買60名志願者每人500張照片，共計3萬張」。

據指出，賣家還聲稱可提供不同國籍、膚色、性別及年齡的圖片，甚至為客戶「定製」特定場景下的人臉圖片。一條以盈利為目的、出售人臉數據的「黑色產業鏈」在中國悄然形成。

人臉辨識技術在中國大陸越來越普遍，是官方重要監控手段。官媒中央電視台曾報導，全國已有2000多萬個擁有監控功能的攝影鏡頭，這些「天網工程」 是由圖象採集、傳輸、控制、顯示和控制軟體等設備組成，對固定區域進行24小時監控和記錄。

除了官方監控之用，人臉辨識也已進入商業等各種領域。據陸媒新浪網，線上支付工具支付寶開始「刷臉支付」後，受到許多使用者歡迎，但今年8月，一個微信帳號公布測試短片，工作人員使用3D列印製作的蠟像人頭騙過支付寶人臉辨識系統，成功買到一張火車票，嚇得許多網友關閉了人臉辨識功能。

除了技術準確性，人臉辨識的安全性也開始面臨嚴峻考驗。北京新浪網稍早前報導，「一旦這些個人數據被竊取，你的臉可能就不只屬於自己了」，因為隨著人臉辨識的使用領域越來越廣泛，人臉數據的價值也跟著提高，遭到駭客攻擊的風險也隨之增加。

中國央行科技司長李偉今年7月在一場金融科技峰會就表示，「人臉是非常敏感的個人信息。一旦洩露或者被盜取，會帶來非常大影響」。

許多中國民眾也逐漸意識到人臉辨識對個人隱私可能帶來的傷害，並開始排斥。

今年10月，浙江杭州一家動物園將指紋入園認證改為人臉辨識認證後，惹火了已經辦理年卡的浙江理工大學特聘副教授郭兵。

他質疑，「憑什麼你沒徵求我的意見，就默認我們都同意把面部信息提供給你？」因此一狀告到法院，被陸媒稱為「中國人臉識別第一案」。

有大陸網友說，人臉辨識的安全性早應受到重視，「中國人臉識別第一案」來得太晚了。