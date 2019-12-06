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反送中衝擊 港鐵估損失16億元

2019-12-06 13:19世界日報 香港6日電

香港反送中運動爆發後，港鐵車站多次受到縱火破壞，加上多次停駛、訪港旅客減少等因素拖累下，預料今年業績恐產生16億港元損失。

綜合媒體報導，港鐵今次變相「盈警」，騰基金管理投資管理董事沈慶洪並不感到意外，但他認為港鐵只要不是出現結構性問題，會很快回復正常。帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治也認為，港鐵「盈警」對股價沒有太大影響。

訪港旅客減少等因素拖累下，預料今年業績恐產生16億港元損失。 香港中國通訊社
訪港旅客減少等因素拖累下，預料今年業績恐產生16億港元損失。 香港中國通訊社
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7月起客流量連跌5個月

翻查資料，港鐵客流量由7月開始連跌5個月。11月客流量按年跌27.4%。5個月合計乘客量變動已下跌14.2%。單計今年上半年，港鐵純利已經下跌22.3%至55億港元；而基本業務利潤跌26%至34.4億港元；經常性業務利潤亦跌逾40%至26.7億港元。

中資企業改聘內地人

另外，有人力資源公司憂慮，香港中資企業會多聘內地人而棄用香港人，近期申請赴港工作的專業人才也不跌反增。根據官方數字，今年7至10月，「優秀人才入境計畫」申請超過2500人，高於去年同期的1100人。安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍說，數字反映出部分中高層職位將改聘內地人，特別是中資及國企機構。

據報導，訪港旅客方面，海洋公園7至11月的海外及內地自由行遊客入園人數大跌六成，本地客則升12%。旅遊界立法會議員姚思榮預計12月訪港旅客會比去年同期跌兩至三成，估計各景點都要各出其謀，把耶誕檔期的希望放在本地客身上。

港鐵香港

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