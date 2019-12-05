支持長三角一體化 大陸稅務機關推出16項措施

大陸國家稅務總局5日推出16項稅收便利服務舉措，推進徵管一體化、辦稅便利化，支持和服務長三角一體化發展。

中新社報導，國家稅務總局發布「關於支援和服務長江三角洲區域一體化發展措施的通知」，推出便利企業跨省遷移業務辦理、便利跨省涉稅事項報驗業務辦理、便利跨省房產土地稅源管理業務辦理、制定長三角區域「首違不罰」清單、制定長三角區域「最多跑一次」清單、制定長三角區域通辦清單。

此外還有共享動態信用積分、共認納稅信用評價結果、共推風險預警提醒、推動實現智慧辦稅、推行統一納稅諮詢、推進大企業納稅服務、統一稅務行政處罰裁量權行使標準、擴大稅收優惠備案改備查範圍、對標提升稅收營商環境、聯合開展稅收經濟分析等16項措施。

其中，制定長三角區域「最多跑一次」清單，對清單所列事項統一報送資料、辦理條件、辦理時限、辦理方式及流程，並對清單實行動態調整。

鼓勵和支持長三角區域稅務機關探索運用5G、區塊鏈、人工智慧等技術，進一步優化稅務執法方式，提供智慧化、個性化的線上線下納稅服務，展開大企業涉稅風險提示，提高大企業涉稅風險自我防控能力。以上海優化稅收營商環境舉措為基礎，形成長三角區域稅收營商環境升級版清單。

國家稅務總局已在上海、寧波試點信用動態監控，按照信用等級相應提供服務與管理措施，信用積分高的納稅人可以簡化報送資料、縮短辦理時限、減少實地核查。