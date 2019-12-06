北海南珠之鄉 珍珠銷量年逾43億元

2019北海南珠節暨國際珍珠展4日在廣西北海開幕。北海是著名的南珠之鄉，每年珍珠及製品的銷量逾10億元人民幣。 中新社 分享 facebook 2019北海南珠節暨國際珍珠展日前在有著「南珠之鄉」之稱的廣西北海開幕。當地官方希望藉此振興南珠產業，弘揚千年南珠歷史文化；同時也希望以「珠」為媒，搭建國際珍珠交流與展示的平台。

中新社報導，來自中國、韓國、泰國、緬甸、大溪地等國家和地區的珠寶商雲集此間，各種設計精美的參展珍珠飾品爭奇鬥豔，光彩耀人。北海本土珍珠企業珍藏的珍珠皇冠、項鏈等南珠產品亦亮相，令中外賓客驚嘆。

廣西北海是中國海上絲綢之路最早的始發港之一，生產南珠的歷史悠久，並孕育豐富厚重的南珠文化，素有「珠城」之譽，是目前中國海水珍珠及製品重要的批發集散地，每年珍珠及製品的銷量逾10億元人民幣（約新台幣43億8千萬元）。

在過去很長一段時期，隨著工業化和城鎮化推進，廣西北海南珠養殖面積逐步縮小，養殖技術缺乏創新，產品附加值低、效益差，許多養殖戶退出養殖，導致產量和品質滑坡，南珠產業發展面臨嚴峻形勢。 2017年，廣西和北海市官方相繼推出一系列旨在振興南珠產業的扶持政策，加快振興南珠產業的步伐。經過兩年努力，當地南珠產業「涅槃重生」。2018年，北海市新增珍珠養殖面積5300畝，採收南珠588公斤。2019年春季插核1200萬貝，收採去年秋季插核南珠400斤，冬季採珠豐收在望。 中共北海市委書記王乃學表示，南珠做為北海最具有地理標識的特色產品，北海市官方把振興南珠產業作為發展向海經濟的重要內容，推動南珠產業高質量發展。

中國質量萬里行促進會會長劉兆彬建言，振興北海南珠產業，應提升養殖技術和珍珠質量，打通政策壁壘，加強與產業聯盟的交流，增強法律保護意識，可學習借鑒珍珠產業發展先進國家的品牌戰略理念，提升南珠品牌影響力。