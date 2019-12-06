專家聚海口探討 數字經濟和區塊鏈國際合作

海南自貿港數字經濟和區塊鏈國際合作論壇5日在海南海口舉行，來自中國、俄羅斯、新加坡等國家和南南合作金融中心的政府官員、專家、學者共同探討數字經濟和區塊鏈國際合作前景。

中新社報導，隨著區塊鏈技術、人工智能、5G技術的發展，數字化技術向經濟、社會和人們的生活滲透，如何面對數字經濟和區塊鏈技術發展帶來的機遇和挑戰？

南南合作金融中心主席蔡鄂生在致辭時表示，區塊鏈技術的應用給人類經濟社會發展帶來顛覆性變革，當前各國為搶占數字經濟時代制高點，都在加快發展區塊鏈技術、推動經濟社會向數字化轉型。區塊鏈技術的發展將提高經濟交易效率、降低經濟交易成本、提高交易體系性、增加數字經濟可擴展性，進而加速數字經濟發展，推動社會治理和公共服務領域發展，增加社會福祉。 據直布羅陀政府數字金融服務部部長阿爾伯特．伊索拉介紹，直布羅陀從六年前開始研究數字經濟和區塊鏈，設立相關法律法規，讓區塊鏈和金融市場更好地協作，為企業提供高質量金融服務。

當天論壇上，發布了《全球區塊鏈與數字金融合作論壇倡議書》以及南南合作金融中心與聯合國南南合作辦公室聯合編寫的《數字世界中的南南合作》中文版，倡議成立全球區塊鏈與數字金融合作論壇，共建資源共享平台。