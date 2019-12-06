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助中小企業數字化升級 廣東啟動

2019-12-06 02:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省工業和信息化廳和阿里計算有限公司日前在廣州舉行的2019阿里雲峰會上，發布「廣東產業集群數字化轉型升級計劃」，將共同針對廣東省重點產業集群幫助廣東省製造業企業進行數字化升級，以此來提升企業的生產效率和降低企業管理成本。

中新社報導，這項計劃的主要幫助對象是中小企業。廣東是中國製造業大省和全球重要製造業基地，擁有產業集群或專業鎮超過400個，如東莞石排耳機製造產業帶、中山小家電產業帶等多個產業集群等，大多為傳統中小企業。

例如最早接受數字升級的廣東省中山市小家電品牌「安家樂」：從原材料準備、生產、質檢、包裝、入倉到出庫環節實現實時監控，並打通了無線端，在手機上即可隨時隨地關注到產銷信息，實現從生產到銷售全鏈路無縫銜接。其品牌負責人邵增民表示，2018年4月，經大數據指導，安家樂研發多款訂製產品，上線4個月內就創下銷售50萬台的紀錄。 「數字經濟時代，最大的不一樣是有一種新的生產要素是數據」。阿里雲智能總裁張建鋒表示，以前傳統經濟是勞動力、資本、土地，第二階段是知識、技術、管理，而今天數據是一種新的生產要素。

張建鋒說，當前世界正全面邁入數字經濟時代，雲智能是新基礎設施。未來，隨著新型基礎設施的普及，每一個城市、每一個工廠、每一條道路、每一個下水道都將實現數據化、智能化。

為推動產業集群數字化轉型，促進製造業高質量發展，廣東省工業和信息化廳發布「廣東省產業集群工業互聯數字化轉型試點工作方案（試行）」，提出要充分發揮廣東製造業的集聚效應，推動產業集群內企業廣泛運用工業互聯網實施數字化升級，提升產業集群競爭力。到2022年能够實現培育30個產業集群工業互聯數字化轉型試點，形成20個特定領域工業互聯網平台，帶動20000家企業「上雲上平台」。

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