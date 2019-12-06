山西晉中、江蘇南京 首批重點培育

大陸國務院新聞辦公室4日舉行發布會上透露，國家農業高新技術產業示範區重點培育建設對象落地山西晉中和江蘇南京。

新華社報導，科技部農村科技司司長蘭玉傑表示，為高標準、嚴格要求建設示範區，科技部先後與16個地方科技主管部門對接示範區建設工作，並赴28個國家農業科技園區和省級農業高新技術產業示範區進行調查研究，遴選示範區建設對象。

通過調研，山西太谷農業高新技術產業示範區和南京白馬國家農業科技園區建設基礎較好，經過專家實地考察與論證，確定為首批示範區重點培育建設對象。

其中，山西晉中示範區以晉中市人民政府為建設主體，以省級太谷農業高新技術產業示範區為申建主體。

該園區以「有機旱作農業」為主題，以「農副食品加工」為主導產業，圍繞建設全國健康食品和功能農業綜合示範區、科技產業孵化示範區、特色農產品優勢區、農產品加工物流集散區，推動北方旱作農業區農業提質增效、做大特優農產品、做優設施農業、做強現代農業服務業，著力打造立足山西、面向全國的有機旱作農業發展重要引擎。

江蘇南京示範區以南京市人民政府為建設主體，以江蘇南京白馬國家農業科技園區為申建主體。

該園區以「綠色智慧農業」為主題，以「生物農業」為主導產業，圍繞建設國際農業科技合作示範區、長三角農業科技創新策源地、科技振興鄉村樣板區，推動生物農業、智能農業裝備製造、農業科技服務業等重大戰略新興產業實現突破，打造東部發達地區現代農業創新要素富集地、體制改革試驗田。