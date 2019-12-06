農業高新示範區 陸目標30家

陜西省楊凌農業高新示範區曾在2015年8月舉辦「中國農機手大賽西部聯賽」。 新華社資料照 分享 facebook 中國科學技術部副部長徐南平日前表示，中國目前已建成楊凌、黃河三角洲、山西晉中、江蘇南京4個農業高新技術產業示範區（農業高新示範區），到2025年，要在全國建成30家左右農業高新示範區。

中新社報導，國務院新聞辦公室4日下午在北京就首批國家農業高新示範區建設發展有關情況舉行新聞發布會，徐南平說，建設國家農業高新示範區是中國立足「三農」長遠發展做出的重要決策部署。

此前，楊凌、黃河三角洲農業高新示範區已先後於1997年、2015年獲批成立，並發揮出重要試點示範作用，按新序列，中國已有4個農業高新示範區。

徐南平指出，國家農業高新示範區建設目前還處於起步探索階段，下一步工作可概括為「加快」、「加強」、「加大」三個關鍵詞：加快示範區建設布局上，2025年在全國要建設30家左右農業高新示範區，任務非常艱巨，科技部已提出「333」布局，即30家示範區要帶動300家左右國家農業科技園、3000家左右省級農業科技園建設，國家農業科技園現已有271家，省級農業科技園也超過1000家，建設還要再加快。

而加強示範區規範管理上，要確保示範區建設成為「兩區三高地」，包括農業創新驅動發展的先行區、農業供給側結構性改革的試驗區和現代農業創新高地、人才高地、產業高地。

加大示範區建設力度方面，一是圍繞主導產業培育創新主體，明確「一區一主導產業」；二是圍繞典型問題集聚全球創新資源，每個示範區都要解決一個制約中國農業發展的突出問題；三是進一步推進改革開放，優化示範區創新環境，集聚全球科技資源創新創業。