陸加速關稅法立法 將授權國務院可根據需要調整稅率

據上海《第一財經》報導，大陸關稅立法明顯提速，徵求意見稿最快今年底公布。面對當前複雜的外貿形勢，未來關稅立法很可能採取消費稅立法策略，授權國務院根據宏觀調控需要來調整關稅稅率。

大陸現行關稅是依國務院1985年發布的「進出口關稅條例」，該條例曾於1987年和1992年兩次修訂。

報導稱，大陸目前包括關稅在內的不少稅種仍以國務院條例形式存在。為落實稅收法定原則，不少稅種已啟動立法進程，在十二屆全國人大常委會立法規劃中，關稅法即被作為條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案。

大陸財政部早前擬定的2019年立法工作安排，也明確提出將力爭今年內完成關稅法等多部稅法的部內起草工作，及時上報國務院。

第一財經稱，從去年開始，財政部、稅務總局就先後公布了城市維護建設稅法、印花稅法、土地增值稅法、增值稅法和消費稅法的徵求意見稿，目前僅剩關稅法尚未公布徵求意見稿。

財政部長劉昆今年8月曾表示，將積極配合全國人大有關方面，加快推進關稅等多個稅種立法的相關工作。

中國政法大學財稅法研究中心主任施正文說，「在力爭2020年完成稅收法定任務下，尤其是近期增值稅和消費稅徵求意見稿密集出台，關稅立法也會加快。」

報導指出，不同於增值稅、消費稅等稅種近年來改革頻繁，關稅稅制相對穩定，立法條件成熟。大陸近年來稅種立法均遵循兩個不變原則，即保持現行稅制框架總體不變，以及保持現行稅收負擔水準總體不變的原則。預計此次關稅立法也將遵循此一原則。

此外，不同於其他一些主要目的是籌集財政收入的稅種，關稅是調控屬性很強的稅種。為促進對外貿易平衡發展，推進更高水準對外開放，滿足民眾消費升級需要，大陸近年來關稅總水平不斷下降。尤其在去年四次大規模調降關稅後，大陸關稅總水平已從前一年的9.8%降至7.5%。

今年11月，中共中央、國務院公布的「關於推進貿易高質量發展的指導意見」也明確指出，將適時進一步降低進口關稅和制度性成本，激發進口潛力，優化進口結構。