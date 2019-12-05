澳門回歸20周年 大陸與澳門簽署雙邊本幣互換協議

中國人民銀行（大陸央行）官網5日傍晚公告，經大陸國務院批准，2019年12月5日，中國人民銀行與澳門金融管理局簽署了雙邊本幣互換協議，旨在維護兩地金融穩定，支持兩地經濟和金融發展。協議規模為300億人民幣/350億澳門元，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。

人行2009年1月20日就已經與香港金融管理局簽署貨幣互換協議，效期同樣是三年，當時協議規模為2,000億元人民幣/2,270億港元。2017年11月底，人行與香港金融管理局續簽的雙邊本幣互換協議，互換規模已達4,000億元人民幣/4,700億港幣，協議有效期三年，經雙方同意可以展期。

本月20日就是澳門主權移交中國大陸20周年，大陸商務部發言人高峰5日在例行記者會中表示，20年來，大陸與澳門經貿交流合作進入了新的歷史階段，交流日益密切，合作全面發展，在貿易、投資、工程合作等方面成績斐然。

高峰稱，2018年大陸與澳門貿易額達到31.6億美元，較回歸前增長3.3倍；大陸實際使用澳資12.8億美元，較回歸前增長3.1倍；大陸在澳門承包工程完成營業額25.1億美元，較回歸前增長20.3倍。

此外，大陸與澳門於2003年簽屬「關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA），CEPA實施15年來，在貨物貿易領域，兩地已全面實現自由化。今年前十個月，大陸與澳門貿易額達到人民幣175.9億元，年增長5.5%。

在服務貿易領域，上個月，兩地修訂了CEPA服務貿易協定，在金融、法律、建築等多個領域取消或降低對澳門服務提供者在大陸的准入門檻，放寬對自然人流動、跨境支付等服務貿易模式的限制措施，為澳門民眾在大陸執業創造更加便利的條件，進一步促進兩地人員、技術等要素高效便捷流動。