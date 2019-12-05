貿易戰下 陸IC進口冷、出口熱

美中貿易戰持續一年多，在科技制裁下，大陸IC進口累計今年前10個月下降6.6%，已連降12個月；但在訂單轉移壓力下，印度、越南成了大陸機電產品出口大幅增長的「救市主」。

第一財經報導，中國電子家電企業國際化高峰論壇上發布，大陸IC產業在貿易戰陰影下「進口冷、出口熱」。

中國機電產品進出口商會預計，2019年全年中國機電產品按美元計價的出口額將下降0.3%。據中國海關統計，今年1至10月中國機電產品出口額為11876億美元，小幅下降0.7%，占外貿出口總值的58.3%；進口額累計7397.4億美元下降9%，機電行業進出口面臨較大的回落壓力。

其中，積體電路的進口明顯減少，占中國機電產品進口總額約三分之一的積體電路，今年前10個月進口額較上年同期下降6.6%，已連續12個月持續衰退，中國機電產品進出口商會指出，全球需求回落，導致記憶體市場價格大幅下降是主要原因。

而積體電路出口則大幅增長，尤其機電產品對印度、越南出口明顯大幅增長，凸顯訂單轉移壓力。

其中，今年8月，中國對越南出口積體電路月度金額已突破10億美元至10.76億美元，同比增長93.3%，在中國對越南機電產品出口總額的比重達到22.2%。

積體電路對印度出口則自2018年第1季開始放量，8月出口額達到2.76億美元，在中國對印度機電產品出口總額的比重為6.6%，而2017年這一比重c96不足1%。

中國機電產品進出口商會指出，越南和印度是承接產能轉移的重要地區。根據越方統計，2019年前5個月，中國對越南的直接投資增長了5.6倍，達到15.6億美元，僅前四個月的投資額就超過2018年總和，中國首次成為越南最大的投資國。