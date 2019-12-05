12省合作 跨區保障智財權

北京、天津、河北、江蘇、山東、廣東、重慶、四川、湖北、浙江、安徽、上海12省市知識產權局4日在上海共商跨區域知識產權保護協作，並共同簽署「十二省市知識產權行政保護協作協議書」。

中新社報導，十二省市知識產權行政保護協作會議4日起在上海舉行。作為發起單位，上海市知識產權局方面表示，12省市知識產權局將進一步打通相關案件線索移送通道，加強在案件調查取證、處理文書送達、處理決定執行等方面的合作，推動建立知識產權侵權判定的互認機制、十二省市重點商標保護互認名錄等。各方還將加強知識產權侵權糾紛檢驗鑒定、仲裁調解、海外維權援助等服務資源共享。

此外，相關省市將視情針對進博會、廣交會、冬奧會等重要活動、展會、互聯網、專業市場等重點領域以及重大疑難案件等，開展聯合執法和辦案，嚴厲打擊知識產權侵權違法行為。在協議制度框架下，12省市成員局力爭形成一盤棋、一張網，協同打擊跨區域專利、商標、原產地地理標誌侵權違法行為，發揮聯合執法和協作執法的協同效應。

據透露，相較於原有的協作模式，此次啟動的12省市知識產權行政保護協作機制覆蓋面更大、協作職能更廣、協作內容更多。

此次協作在原有10省市執法協作基礎上，增加浙江、安徽兩省知識產權局，跨區域行政保護協作力度進一步加大。同時，行政保護協作內容由原來的專利保護，擴大到專利、商標、地理標誌保護。此外，跨區域知識產權行政保護合力也將得到切實提升。