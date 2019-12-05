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滬東老船廠 將變新經濟園區

2019-12-05 04:16聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

滬東中華造船（集團）有限公司、滬東重機有限公司與上海金橋（集團）有限公司4日在上海浦東舉行戰略合作協議簽約儀式，三方將聯合開發滬東中華船廠地塊，將其打造為上海新經濟的發展高地。

中新社報導，滬東中華浦東廠區（項目所在地）的前身是1928年由英籍猶太人埃里克．馬勒創辦的馬勒造船機器廠。2001年，浦東的滬東造船廠與浦西的中華造船廠資產重組成立了現在的滬東中華。如今的滬東中華已是中共海軍大中型各種水面艦艇的主要生產基地，被譽為護衛艦和登陸艦的搖籃。

根據與上海官方的相關戰略協議，滬東中華浦東廠區和滬東重機浦東廠區將於2021年6月啟動搬遷，搬遷後將對項目用地有條件進行更新開發。上海金橋（集團）有限公司副總經理周堯受訪時表示，未來，滬東中華船廠地塊將變身為上海經濟的新高地。

滬東中華船廠地塊位於黃浦江下游的浦東北段濱江，北鄰趙家溝，南近金橋路，東至浦東大道，與復興島隔江相望。占地面積65.06公頃，內部水系豐富。地塊輻射的8公里範圍內覆蓋金橋開發區、陸家嘴金融貿易區等多個功能區域，集科創、產業、金融、時尚、文化等多種元素於一體。

據周堯表示，在該地塊的開發過程中，將聚焦未來前沿技術和尖峰產業，並充分發揮滬東中華與滬東重機在海洋裝備、海洋科技和金橋集團在5G、智能裝備、視訊等方面的產業優勢，再融合浦東金融業與製造業的資源優勢。

未來，該地塊重點發展5G、人工智能、大數據等新技術，以科技研發、總部經濟、數據創意、海洋經濟、高端生產性服務業等為重點的戰略性新興產業和未來產業。

上海東廠

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