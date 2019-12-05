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昆山台企爆燃案 4台幹遭究責

2019-12-05 04:09聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

台企昆山漢鼎精密3月發生爆燃事故，造成7死5傷。中國官方調查認為，4名台籍幹部因涉嫌重大責任事故罪，建議追究刑事責任。海基會昨表示，已請陸方妥適協處善後。

台企昆山漢鼎精密3月發生爆燃事故，造成7死5傷，4名台幹恐被追究刑責。海基會昨對此表示，該事件發生後，海基會立即聯繫當地台商協會了解狀況，同時透過兩會聯繫管道請陸方妥適協處善後，降低對台商衝擊。海基會將持續關注後續發展，了解台商需求並提供協助。

今年3月31日上午7時12分左右，台資企業江蘇昆山漢鼎精密金屬有限公司加工廠房北牆外堆放鎂合金廢屑的貨櫃爆燃，造成7人死亡、1人重傷、4人輕傷。昆山漢鼎精密金屬有限公司是台灣上市公司華孚科技的子公司，2004年在昆山成立，公司經營範圍包括加工、生產新型電子傳導原配件、新型合金材料製品等，員工達2500人。

據人民網報導，江蘇昆山331事故省市聯合調查組調查認定，這是一起生產安全責任事故，事故間接原因則是漢鼎公司未嚴格落實安全生產主體責任，鎂合金廢屑處置措施缺失，安全管理較為混亂。

調查認定，漢鼎公司董事長、法定代表人陳建賢對事故的發生負有主要領導責任，涉嫌重大責任事故罪，建議移送司法機關追究刑事責任。

另外，負責公司日常管理的總經理潘聰文，已被檢察機關批准逮捕；負責公司生產的副總經理向富光，已被監視居住；負責公司生產進度管理的製造中心總監柯長志，已被監視居住。調查並稱，這3人因涉嫌重大責任事故罪，建議司法機關追究刑事責任。據報導，上述4人均為台灣人。

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