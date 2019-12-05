昆山試驗區 台企6年投資案940個

昆山市政府3日披露，昆山深化兩岸產業合作試驗區設立6年來，先行先試效果顯著，新增台資項目投資總額達97億美元，年均吸引台資超16億美元（約台幣480億元），兩岸融合發展步入快車道。

新華社報導，6年新增台資項目940個，台企集團內部人民幣跨境雙向借款規模近200億元，4000餘名台灣學生在昆山就讀。昆台產業合作方興未艾，金融創新、貿易便利化、功能平台建設如火如荼。由昆山率先創意，並爭取落地在昆山綜保區的企業增值稅一般納稅人資格試點政策紅利加速釋放。目前23家試點企業開具增值稅發票74.6億元人民幣，繳納增值稅11.6億元人民幣。

全球維修業務試點率先啟動，以電子產品為主的進出口貨值達11億美元；台資企業集團內部人民幣跨境雙向借款規模近200億元，資本項目收入結匯支付便利化改革試點獲批；28家台企獲2450萬元人民幣高質量發展獎勵；18家台企綠色技改項目獲銀行融資超億元人民幣；217家台企獲得穩崗返還金1590萬元人民幣……政策「紅包」讓台企收穫滿滿。

昆台民間交流持續深入。昆山深化兩岸產業合作試驗區率先實施台灣職業資格比照認定，打通兩岸人才職稱通道，設立江蘇省首家台灣法律事務所駐大陸代表處。5個國家級兩岸青年創業園累計吸96個台灣青年創業項目，4000多名台灣學生在昆山就讀，600餘名台胞參加社會保險，205名台灣大學生在昆山參加暑期實踐。