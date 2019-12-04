商務部內設機構調整聚焦直銷行業管理

商務部官方網站對內設機構進行了部分調整，先前負責直銷管理及內資直銷企業的市場准入的市場秩序司，已無法在官網首頁上找到，相關職能已被劃歸到市場體系建設司（簡稱市場建設司）。

此外，商務部還新增了自貿區港司，承擔協調推進自由貿易試驗區和自由貿易港建設有關工作。

澎湃新聞報導，商務部官網首頁顯示，內設機構有29個，「市場秩序司」不在其中，但透過網路搜索「商務部市場秩序司」仍能瀏覽，內容已經很久沒有更新。

內設機構調整後，市場建設司主要職能的第十二條為：「負責直銷行業管理及內資直銷企業的市場准入」，這代表以前歸屬於市場秩序司的直銷相關業務已被劃歸市場建設司。

商務部日前下發文件，要求採集直銷職業經理人資訊，直銷職業經理人指的是負責企業直銷經營業務的負責人或直銷事業部負責人，文件要求對過往經歷、入職時間、目前職位進行統計。

今年4月，商務部辦公廳印發「關於對直銷備案產品、直銷培訓員和直銷員開展覆核登記工作的通知」，按照依法依規、問題導向、只減不增三項原則，組織開展了直銷備案產品、直銷培訓員和直銷員覆核登記工作。