親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸經濟下行10年 還未見底

2019-12-05 04:14聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸全國人大財經委前副主任委員賀鏗接受路透專訪時表示，大陸經濟已經緩慢下行了10年，目前似乎還沒有見底，因為大陸實行積極財政、寬鬆貨幣政策，最終反而使消費率較世界平均水平低近20個百分點，槓桿率愈來愈高，經濟泡沫愈來愈大。

賀鏗認為，中國大陸目前拉動經濟增長的三駕馬車（出口、消費、投資）都乏力，尤其是居民消費明顯下降，今年GDP很難有6%以上的增長。

賀鏗認為明年大陸經濟下行壓力仍然較大，貿易戰將令大陸產業結構調整，但外貿情況可能會比今年好一點，重點要防止房地產泡沫破滅。

另據評級機構穆迪預計，因經濟結構轉型和貿易緊張影響，明年大陸經濟增長將由今年的6.2%，進一步放緩至5.8%。

穆迪認為，大陸在經濟增長放緩下，由政府主導的投資及經濟活動，將會再次成為經濟增長的主要動力，導致政府部門的槓桿率繼續高企，總債務水平將持續上升。

該行估計，大陸政府的政策將側重於三大方向，包括確保可持續增長、維持金融穩定，以及實現經濟再平衡。目前首要是穩定經濟增長速度，解決地方政府財赤不斷上升的情況，但是，同時使地方政府依賴地方政府融資工具（LGFV），增加小型區域銀行的財務壓力。

穆迪4日發表「2020年中國大陸房地產行業展望」報告稱，對未來12個月大陸房地產業的展望為「穩定」，原因是全大陸銷售總體持平和庫存水平健康。

中新社4日引述報告指出，規模較小、財務實力較弱、受信託融資風險較高的大陸房地產開發商的再融資風險將上升，但是多數受評開發商有足够的流動性應對趨緊的信貸環境，與此同時，庫存水平將上升，但仍遠低於2016年3月的峰值。

穆迪助理副總裁、分析師陳正量說：「中國三四線城市需求減弱和2019年較高的比較基數，將影響2020年中國房地產的銷售增長」。「我們預計中國仍將維持當前較嚴的房地產調控政策，目標是維持房價和地價穩定。」穆迪副總裁、高級分析師黎錦雄補充道。

房地產

延伸閱讀

千禧世代悲歌 收入少健康又差

穆迪預料 明年中國GDP增長放緩至5.8%

印度債市漲勢穩定 外資按讚

德國信評展望 穆迪降至負向

相關新聞

滬東老船廠 將變新經濟園區

2019-12-05 04:16

邊境貿易發展 陸全力支持

2019-12-05 04:11

昆山試驗區 台企6年投資案940個

2019-12-05 04:09

昆山台企爆燃案 4台幹遭究責

2019-12-05 04:09

12省合作 跨區保障智財權

2019-12-05 04:08

江海明珠巡禮／海工船舶工業園 揚帆國際

2019-12-05 00:29

江海明珠巡禮／大港時代來臨 企業進駐

2019-12-05 00:28

港推第4輪紓困 商界不買帳

2019-12-05 00:10

中國郵儲銀行A股IPO 快達陣了

2019-12-04 23:46

昆山漢鼎爆燃案 追究責任

2019-12-04 23:46

陸服務業PMI 攀七個月高點

2019-12-04 23:46

商務部內設機構調整聚焦直銷行業管理

2019-12-04 22:34

中國郵儲銀行IPO繳費率創A股新高

2019-12-04 17:22

港股中國稀土午後飆近30%

2019-12-04 15:44

任天堂聯手騰訊 下周在大陸推Switch遊戲機

2019-12-04 15:37

海航金援40億人民幣 港航可望暫保牌照

2019-12-04 13:31

在大陸行動支付 小心「嗅探」隔空盜刷

2019-12-04 12:53

大陸百元團竄起 來就送雞鴨鵝吸客購物

2019-12-04 12:25

陸擴大邊境金融支持 廈金共建跨境經合區受矚目

2019-12-04 11:19

恆指今早盤一度失守26,000關口 阿里連4日走跌

2019-12-04 11:07

華為李洪元事件：中國「離職冤獄251天」的賠償風波

2019-12-04 11:00

人行連續11日停逆回購

2019-12-04 10:36

11月財新中國服務業PMI升至53.5 創5月以來新高

2019-12-04 10:14

天津物產爆雷 當心中國20年來最大國企違約後果

2019-12-04 09:43

陸養殖鮭魚 將建300海上移動牧場

2019-12-04 00:29

賀蘭山風電專案 首台機組發電

2019-12-04 00:29

5G基站 深圳鋪設逾1.3萬個

2019-12-04 00:28

湖南首家跨境電商聯盟 簽約

2019-12-04 00:28

大陸百城新建房市 趨冷態勢明

2019-12-04 00:28

上海青浦保稅區 2日揭牌

2019-12-04 00:27

上海拚2021年 5G「三個千億」

2019-12-04 00:27

惠台「有溫度」 蘇州台資逾百億美元

2019-12-04 00:26

海航出手 港航財務危機有解

2019-12-04 00:16

北大方正 債券違約87億元

2019-12-04 00:16

陸拚新能源車 加速衝量

2019-12-03 23:28

外商投資 北京再開放三領域

2019-12-03 23:28

大陸業界：拚新能源車 不能太激進

2019-12-03 23:28

再喊豬價將穩 中國官方：11月數據會更好

2019-12-03 21:49

陸官方啟動消費稅立法進程 菸、酒消費稅稅率未變

2019-12-03 19:31
看更多

熱門文章

這電影賣了67億 踢爆校園黑幕 驚動中南海

2019-12-04 11:00

北京升級「澳門模式」 港學者：報復香港

2019-12-04 09:31

與台灣斷交16個月 薩爾瓦多宣布中國投資重大基建

2019-12-04 09:46

老鼠們狂啃火鍋店懸掛的大塊牛肉 網友直呼太噁心

2019-12-04 21:23

三個月沒吃肉了！ 「豬肉」成微博2019秋冬款輕奢單品

2019-12-04 09:59

廈金大橋大陸側進行測量、地勘

2019-12-04 17:24

在大陸行動支付 小心「嗅探」隔空盜刷

2019-12-04 12:53

美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂

2019-12-04 16:23

美眾院通過涉疆人權法 陸外交部：惡意攻擊

2019-12-04 09:42

印度指責中國軍艦進入印經濟海域被驅離 陸：小題大作

2019-12-04 14:06

高樓大火6分鐘竄樓頂 堵道車主嗆「與我無關」

2019-12-04 09:25

港蒙面便衣警 土瓜灣拘捕多名學生

2019-12-04 11:22

港股中國稀土午後飆近30%

2019-12-04 15:44

全球60％的油畫都出自他們手中！大芬油畫村的傳奇故事

2019-12-04 15:30

殺7人女魔逃亡廈門 化身酒吧「雪梨女神」

2019-12-04 17:07

反美香港法案 林鄭：配合北京反制 對5大訴求「沒有補充」

2019-12-04 13:34

陸11歲少年大學畢業 5歲開飛機、奪機器人世界冠軍

2019-12-04 15:27

受賄19.5億元！省部級官員判死緩、終身監禁

2019-12-04 11:07

「那麼好的女孩子…」 鄰居不信勞榮枝殺人

2019-12-04 17:08

任天堂聯手騰訊 下周在大陸推Switch遊戲機

2019-12-04 15:37

陸擴大邊境金融支持 廈金共建跨境經合區受矚目

2019-12-04 11:19

北大博士後拒見病危母惹議 舅：不想找他了

2019-12-04 16:34

大陸百元團竄起 來就送雞鴨鵝吸客購物

2019-12-04 12:25

泛民立法會議員提案 彈劾林鄭月娥

2019-12-04 21:01

通過涉疆法案對貿易談判有影響？ 陸：需付出應有代價

2019-12-04 21:08

陸外交部：涉港疆問題牽制中國 痴心妄想

2019-12-04 16:30

反修例示威 逾百名未成年者被控告

2019-12-04 16:50

美國會通過涉疆法案 陸外交部召見美駐北京外交官員

2019-12-04 19:52

佛山肉聯廠「洗白」病死豬 每日數千斤下肚

2019-12-04 16:33

北京台協會長：反滲透法是雙刃劍 盼政府理智處理

2019-12-04 14:32

習近平：國強未必稱霸 中國人沒有擴張侵略基因

2019-12-04 10:39

11月財新中國服務業PMI升至53.5 創5月以來新高

2019-12-04 10:14

恆指今早盤一度失守26,000關口 阿里連4日走跌

2019-12-04 11:07

校園霸凌 福建15歲女連2天被扒光上衣、搧耳光、拍視頻

2019-12-04 13:43

北大博導被曝劈腿數十人 和學生結婚又離婚？

2019-12-04 16:31

想從事的最後一個工作？馬雲：教育

2019-12-04 15:29

中國交銀迫港籍主管辭職 港人職場處境堪憂

2019-12-04 09:24

香港11月經濟活動量跌幅創近21年最大 第4季GDP恐再跌

2019-12-04 18:52

廣西打造「強首府」戰略 五象新區成重要窗口

2019-12-04 10:00

央視主播喊話香港學澳門：普及基本法從娃娃抓起

2019-12-04 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top