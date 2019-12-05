大陸經濟下行10年 還未見底

大陸全國人大財經委前副主任委員賀鏗接受路透專訪時表示，大陸經濟已經緩慢下行了10年，目前似乎還沒有見底，因為大陸實行積極財政、寬鬆貨幣政策，最終反而使消費率較世界平均水平低近20個百分點，槓桿率愈來愈高，經濟泡沫愈來愈大。

賀鏗認為，中國大陸目前拉動經濟增長的三駕馬車（出口、消費、投資）都乏力，尤其是居民消費明顯下降，今年GDP很難有6%以上的增長。

賀鏗認為明年大陸經濟下行壓力仍然較大，貿易戰將令大陸產業結構調整，但外貿情況可能會比今年好一點，重點要防止房地產泡沫破滅。

另據評級機構穆迪預計，因經濟結構轉型和貿易緊張影響，明年大陸經濟增長將由今年的6.2%，進一步放緩至5.8%。

穆迪認為，大陸在經濟增長放緩下，由政府主導的投資及經濟活動，將會再次成為經濟增長的主要動力，導致政府部門的槓桿率繼續高企，總債務水平將持續上升。

該行估計，大陸政府的政策將側重於三大方向，包括確保可持續增長、維持金融穩定，以及實現經濟再平衡。目前首要是穩定經濟增長速度，解決地方政府財赤不斷上升的情況，但是，同時使地方政府依賴地方政府融資工具（LGFV），增加小型區域銀行的財務壓力。

穆迪4日發表「2020年中國大陸房地產行業展望」報告稱，對未來12個月大陸房地產業的展望為「穩定」，原因是全大陸銷售總體持平和庫存水平健康。

中新社4日引述報告指出，規模較小、財務實力較弱、受信託融資風險較高的大陸房地產開發商的再融資風險將上升，但是多數受評開發商有足够的流動性應對趨緊的信貸環境，與此同時，庫存水平將上升，但仍遠低於2016年3月的峰值。

穆迪助理副總裁、分析師陳正量說：「中國三四線城市需求減弱和2019年較高的比較基數，將影響2020年中國房地產的銷售增長」。「我們預計中國仍將維持當前較嚴的房地產調控政策，目標是維持房價和地價穩定。」穆迪副總裁、高級分析師黎錦雄補充道。