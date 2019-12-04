北京冬奧測試賽 台資君太百貨成為首家鑽石級贊助商

「相約北京系列冬季體育賽事鑽石合作夥伴發布會」今（4日）在北京冬奧組委園區舉行，君太百貨正式成為首家鑽石合作夥伴。北京台協會長、君太百貨董事長章啟正表示，相約北京系列冬季體育賽事，為兩岸民眾提供了難得的歷史機遇，積極參與相約北京系列冬季體育賽事，也是為企業發展創造良好的機遇。

章啟正指出，決定成為相約北京系列冬季體育賽事鑽石合作夥伴，是他近年來在大陸工作中做出的最快速、最果斷的決定，也是最有意義的決策，希望台資企業抓住此次機遇，積極參與，促進合作，共享商機，共同發展。

北京冬奧組委會副祕書長，相約北京系列冬季體育賽事組委會委員徐志軍表示，北京君太百貨是北京地區台資企業、北京零售百貨業的優秀企業之一，多年來憑借優質的管理和服務贏得衆多讚譽，為北京經濟發展做出了積極貢獻。

徐志軍表示，希望北京君太百貨充分發揮台資企業的優勢，利用自身宣傳平台，助力相約北京系列冬季體育賽事的宣傳推廣，共同營造社會各界支持賽事籌辦的良好氛圍。