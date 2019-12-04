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北京冬奧測試賽 台資君太百貨成為首家鑽石級贊助商

2019-12-04 19:32聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

「相約北京系列冬季體育賽事鑽石合作夥伴發布會」今（4日）在北京冬奧組委園區舉行，君太百貨正式成為首家鑽石合作夥伴。北京台協會長、君太百貨董事長章啟正表示，相約北京系列冬季體育賽事，為兩岸民眾提供了難得的歷史機遇，積極參與相約北京系列冬季體育賽事，也是為企業發展創造良好的機遇。

章啟正指出，決定成為相約北京系列冬季體育賽事鑽石合作夥伴，是他近年來在大陸工作中做出的最快速、最果斷的決定，也是最有意義的決策，希望台資企業抓住此次機遇，積極參與，促進合作，共享商機，共同發展。

北京冬奧組委會副祕書長，相約北京系列冬季體育賽事組委會委員徐志軍表示，北京君太百貨是北京地區台資企業、北京零售百貨業的優秀企業之一，多年來憑借優質的管理和服務贏得衆多讚譽，為北京經濟發展做出了積極貢獻。

徐志軍表示，希望北京君太百貨充分發揮台資企業的優勢，利用自身宣傳平台，助力相約北京系列冬季體育賽事的宣傳推廣，共同營造社會各界支持賽事籌辦的良好氛圍。

第24屆冬季奧林匹克運動會將在2022年北京舉行，在北京冬奧會和冬季殘障奧運會前舉辦系列測試賽是國際奧委會和國際殘奧會的要求和慣例，也是主辦城市的承諾，而所有北京冬奧和殘奧會測試賽統一命名為相約北京系列冬季體育賽事。

君太百貨董事長章啟正（右）接下合作夥伴銘牌。記者呂佳蓉/攝
君太百貨董事長章啟正（右）接下合作夥伴銘牌。記者呂佳蓉/攝
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