親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

傳「泰簽取消財力證明」？ 外交部：目前沒有任何更動

總統政見發表會敲定日期 12月18日蔡韓宋正面對決

中國郵儲銀行IPO繳費率創A股新高

2019-12-04 17:22聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

中國郵政儲蓄銀行（簡稱郵儲銀行）昨（3）日發布「首次公開發行股票發行結果公告」顯示，該行已完成A股IPO繳款工作，網下繳款認購金額共人民幣70.7億元，占網下發行總規模高達99.5%，繳款率創今年以來A股市場化詢價發行項目新高。

十年來A股規模最大的IPO即將完成，這也意味著大陸國有大型商業銀行「A+H」兩地上市收官在即。郵儲銀行公告，1.19億股新股遭棄購，棄購金額超過人民幣6.53億元。

不過，郵儲銀行網下認購繳款率高達99.5%，尤其是，具備定價能力和投研能力、代表A股市場中堅力量的核心六類機構（即證券公司、基金公司、信託公司、財務公司、保險公司以及合格境外投資者）均全額繳款。

北京經濟日報報導，分析指出，郵儲銀行A股上市後會因市值規模、成交金額和流動性等原因，預計很快將被納入滬深300指數、中證100指數、上證50指數等主要指數。

根據目前A股市值測算，未來一段時間，因相關指數基金的配置需求，由此帶來的配置資金預計最高約人民幣80億元，再加上郵儲銀行此前披露的用於後市穩定的約人民幣43億元資金，最高將有逾百億資金為郵儲銀行後市表現保駕護航。

值得注意的是，此次郵儲銀行A股IPO的四家聯席主承銷商聯袂承諾，自郵儲銀行A股上市之日起，其包銷股份至少鎖定1個月、最長可達6個月。據了解，這也是A股IPO史上聯席主承銷商首次承諾在一定期限內鎖定包銷股份。顯示對郵儲銀行未來的發展有堅定信心。

同時，螞蟻金服、騰訊、中國人壽、中國電信等股東自2015年戰略入股郵儲銀行以來，長期看好並持有郵儲銀行股份，其承諾將對持有的郵儲銀行A股股份鎖定一年。

中國郵政儲蓄銀行3日發布「首次公開發行股票發行結果公告」，該行已完成A股IPO繳...
中國郵政儲蓄銀行3日發布「首次公開發行股票發行結果公告」，該行已完成A股IPO繳款工作，網下繳款認購金額約人民幣70.7億元。照片／北京經濟日報
分享

人民幣IPO北京

延伸閱讀

台積電變「高調」了！股價漲50％，管理層的思...

緯創攻生技 小金雞將掛牌

緯創生技事業子公司群目標IPO 明年投資控股...

台企欣賀 拚A股IPO

相關新聞

港股中國稀土午後飆近30%

2019-12-04 15:44

任天堂聯手騰訊 下周在大陸推Switch遊戲機

2019-12-04 15:37

海航金援40億人民幣 港航可望暫保牌照

2019-12-04 13:31

在大陸行動支付 小心「嗅探」隔空盜刷

2019-12-04 12:53

大陸百元團竄起 來就送雞鴨鵝吸客購物

2019-12-04 12:25

陸擴大邊境金融支持 廈金共建跨境經合區受矚目

2019-12-04 11:19

恆指今早盤一度失守26,000關口 阿里連4日走跌

2019-12-04 11:07

華為李洪元事件：中國「離職冤獄251天」的賠償風波

2019-12-04 11:00

人行連續11日停逆回購

2019-12-04 10:36

11月財新中國服務業PMI升至53.5 創5月以來新高

2019-12-04 10:14

天津物產爆雷 當心中國20年來最大國企違約後果

2019-12-04 09:43

陸養殖鮭魚 將建300海上移動牧場

2019-12-04 00:29

賀蘭山風電專案 首台機組發電

2019-12-04 00:29

5G基站 深圳鋪設逾1.3萬個

2019-12-04 00:28

湖南首家跨境電商聯盟 簽約

2019-12-04 00:28

大陸百城新建房市 趨冷態勢明

2019-12-04 00:28

上海青浦保稅區 2日揭牌

2019-12-04 00:27

上海拚2021年 5G「三個千億」

2019-12-04 00:27

惠台「有溫度」 蘇州台資逾百億美元

2019-12-04 00:26

海航出手 港航財務危機有解

2019-12-04 00:16

北大方正 債券違約87億元

2019-12-04 00:16

港四度紓困 撐企業保就業

2019-12-04 00:15

陸拚新能源車 加速衝量

2019-12-03 23:28

外商投資 北京再開放三領域

2019-12-03 23:28

大陸業界：拚新能源車 不能太激進

2019-12-03 23:28

再喊豬價將穩 中國官方：11月數據會更好

2019-12-03 21:49

陸官方啟動消費稅立法進程 菸、酒消費稅稅率未變

2019-12-03 19:31

補償？勒索？華為員工不滿只拿130萬離職金 興訟被關251天

2019-12-03 16:17

離職員工對抗華為 「沒同理心」、「怎不去告」兩派激辯

2019-12-03 16:13

華為開始生產不含美國晶片智能手機

2019-12-03 14:15

華為快速「去美化」 Mate 30手機完全沒用美晶片

2019-12-03 13:40

華為不向離職被關員工道歉 陷入公關危機

2019-12-03 13:35

格力電器復牌混改現慶祝行情 董明珠最大贏家

2019-12-03 10:41

港航有救？股東海航獲國開行牽頭借出人民幣40億

2019-12-03 10:41

港15年首見財政赤字 林鄭：外憂內患

2019-12-03 00:28

汕頭帶頭衝 三四線城房市熱

2019-12-03 00:15

海珠高端就業 2035年估達80萬人

2019-12-03 00:15

廣西荔浦 衣架創富

2019-12-03 00:14

陸入境遊市場 有望破1300億美元

2019-12-03 00:13
看更多

熱門文章

這電影賣了67億 踢爆校園黑幕 驚動中南海

2019-12-04 11:00

陸媒曝極右翼新納粹分子已潛入香港 準備鬧事

2019-12-03 20:00

與台灣斷交16個月 薩爾瓦多宣布中國投資重大基建

2019-12-04 09:46

北京升級「澳門模式」 港學者：報復香港

2019-12-04 09:31

愛妻被70歲鄰居性侵！ 夫目睹怒「毆到下跪」卻反被捕

2019-12-03 18:39

三個月沒吃肉了！ 「豬肉」成微博2019秋冬款輕奢單品

2019-12-04 09:59

打通貧困區 陸高鐵1周5通車

2019-12-04 00:25

去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59

陸外交部大酸龐培歐 像「祥林嫂」嘮叨有毒的謊言

2019-12-03 18:23

在大陸行動支付 小心「嗅探」隔空盜刷

2019-12-04 12:53

日月光投控旗下環旭停牌 擬收購法FAFG股權

2019-12-03 21:11

高樓大火6分鐘竄樓頂 堵道車主嗆「與我無關」

2019-12-04 09:25

美眾院通過涉疆人權法 陸外交部：惡意攻擊

2019-12-04 09:42

3月台企昆山漢鼎爆炸7死案 4台幹恐被追究刑責

2019-12-03 22:51

反送中抗爭未平 港作家：揭示全球極權與民主之爭

2019-12-03 18:54

港蒙面便衣警 土瓜灣拘捕多名學生

2019-12-04 11:22

陸拚新能源車 加速衝量

2019-12-03 23:28

挺反送中遭遣返 印尼移工：港官員稱此案特殊

2019-12-03 22:44

印度指責中國軍艦進入印經濟海域被驅離 陸：小題大作

2019-12-04 14:06

美中新角力 新疆人權法是什麼？一文讀懂

2019-12-04 16:23

港媒：林鄭月娥16日赴北京 向習近平述職

2019-12-03 22:09

陸11歲少年大學畢業 5歲開飛機、奪機器人世界冠軍

2019-12-04 15:27

中老鐵路 首根500米鋼軌焊接

2019-12-04 00:29

廈金大橋大陸側進行測量、地勘

2019-12-04 17:24

全球60％的油畫都出自他們手中！大芬油畫村的傳奇故事

2019-12-04 15:30

北大方正 債券違約87億元

2019-12-04 00:16

受賄19.5億元！省部級官員判死緩、終身監禁

2019-12-04 11:07

陸養殖鮭魚 將建300海上移動牧場

2019-12-04 00:29

賀蘭山風電專案 首台機組發電

2019-12-04 00:29

親民黨政黨代表換人 洪孟啟將出任海基會董事

2019-12-04 00:15

陸擴大邊境金融支持 廈金共建跨境經合區受矚目

2019-12-04 11:19

反美香港法案 林鄭：配合北京反制 對5大訴求「沒有補充」

2019-12-04 13:34

大陸百城新建房市 趨冷態勢明

2019-12-04 00:28

港股中國稀土午後飆近30%

2019-12-04 15:44

大陸百元團竄起 來就送雞鴨鵝吸客購物

2019-12-04 12:25

批美簽署香港法案 林鄭說：配合北京反制

2019-12-04 00:00

任天堂聯手騰訊 下周在大陸推Switch遊戲機

2019-12-04 15:37

借助西方技術 新疆用DNA繪製人臉加強社會監控

2019-12-04 00:39

5G基站 深圳鋪設逾1.3萬個

2019-12-04 00:28

海航出手 港航財務危機有解

2019-12-04 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top