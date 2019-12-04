中國郵儲銀行IPO繳費率創A股新高

中國郵政儲蓄銀行（簡稱郵儲銀行）昨（3）日發布「首次公開發行股票發行結果公告」顯示，該行已完成A股IPO繳款工作，網下繳款認購金額共人民幣70.7億元，占網下發行總規模高達99.5%，繳款率創今年以來A股市場化詢價發行項目新高。

十年來A股規模最大的IPO即將完成，這也意味著大陸國有大型商業銀行「A+H」兩地上市收官在即。郵儲銀行公告，1.19億股新股遭棄購，棄購金額超過人民幣6.53億元。

不過，郵儲銀行網下認購繳款率高達99.5%，尤其是，具備定價能力和投研能力、代表A股市場中堅力量的核心六類機構（即證券公司、基金公司、信託公司、財務公司、保險公司以及合格境外投資者）均全額繳款。

北京經濟日報報導，分析指出，郵儲銀行A股上市後會因市值規模、成交金額和流動性等原因，預計很快將被納入滬深300指數、中證100指數、上證50指數等主要指數。

根據目前A股市值測算，未來一段時間，因相關指數基金的配置需求，由此帶來的配置資金預計最高約人民幣80億元，再加上郵儲銀行此前披露的用於後市穩定的約人民幣43億元資金，最高將有逾百億資金為郵儲銀行後市表現保駕護航。

值得注意的是，此次郵儲銀行A股IPO的四家聯席主承銷商聯袂承諾，自郵儲銀行A股上市之日起，其包銷股份至少鎖定1個月、最長可達6個月。據了解，這也是A股IPO史上聯席主承銷商首次承諾在一定期限內鎖定包銷股份。顯示對郵儲銀行未來的發展有堅定信心。