海航金援40億人民幣 港航可望暫保牌照

海航出手港航財務危機有解 香港中國通訊社 分享 facebook

爆發財務危機的香港航空將有資金挹注，港航的母公司海航控股將向國家開發銀行帶頭的七間銀團申請貸款共40億人民幣（約44.5億港元，5.7億美元），用於公司及其下屬航空公司的航油、航材、起降費、人員工資、飛機租金等經營性支出，港航可望暫時保下牌照。

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路透報導，港航財政問題近日迅速惡化，香港空運牌照局2日下最後通牒，倘港航未能在限期之前改善財，將撤銷或暫時撤銷港航的牌照。該局將於7日之前公布決定。

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海航控股獲公司董事會同意，向國家開發銀行、中國進出口銀行及中國銀行等七間銀行貸款40億人民幣，期限3年，前2年為寬限期，貸款利率為固定利率，年息4.75%。

21世紀經濟報導，儘管外界普遍將海航稱作港航的母公司或控股股東，但實際上這十多年港航股權變化錯綜複雜。今年初，還傳出港航圍繞股權問題出現內鬥。而港航的經營惡化非一朝一夕，今年4月，傳出港航股東們被告知，公司需要至少20億港元的新資金，否則將失去航空服務牌照。

作為香港第三大航空公司的港航由於財務問題，今年以來陸續停飛長線航班，縮減營運規模。

港航財務問題持續惡化，在延發工資、無限期停止機上娛樂後，又遭到香港政府「撤銷牌照」警告。運房局長陳帆表示，先後與港航管理層進行12次會議，評估公司財務狀況。

港航日前宣布，明年2月起將停飛加拿大溫哥華、越南胡志明市及天津的三條航班。公司表示，削減航班是因應香港社會情況持續不穩，營商環境充滿挑戰。