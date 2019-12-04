大陸百元團竄起 來就送雞鴨鵝吸客購物

大陸低價旅行團換「套路」了，號稱人民幣100元一日遊全包，還能帶雞蛋、大米回家，最近更升級免費送雞鴨鵝，變相吸引老年人跟團花錢購物。

上海熱線報導，民眾反映，家裡的長輩參加百元旅行團帶回來不少家禽，有的因此已經去了好幾次。

但有人表示，她的媽媽上個月參加低價老年團，被關在賣乳膠墊的店裡兩個多小時，連午飯都沒得吃。

百元旅遊還能拿禮物，不少人因此心動，不過網友表示，這一類旅行團的普遍套路就是，用低價吸引老年人參團，再透過送禮讓老人放下戒備，最後讓他們花錢購物。