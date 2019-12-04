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大陸百元團竄起 來就送雞鴨鵝吸客購物

2019-12-04 12:25聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸低價旅行團換「套路」了，號稱人民幣100元一日遊全包，還能帶雞蛋、大米回家，最近更升級免費送雞鴨鵝，變相吸引老年人跟團花錢購物。

上海熱線報導，民眾反映，家裡的長輩參加百元旅行團帶回來不少家禽，有的因此已經去了好幾次。

但有人表示，她的媽媽上個月參加低價老年團，被關在賣乳膠墊的店裡兩個多小時，連午飯都沒得吃。

百元旅遊還能拿禮物，不少人因此心動，不過網友表示，這一類旅行團的普遍套路就是，用低價吸引老年人參團，再透過送禮讓老人放下戒備，最後讓他們花錢購物。

網友認為，低價旅行團可能存在「放長線釣大魚」的做法，先用小恩小惠讓長輩上鉤，等到時機成熟就會誘導長輩進行購物消費。

大陸低價旅行團號稱人民幣100元一日遊全包，還能帶雞蛋、大米回家，最近更升級免費...
大陸低價旅行團號稱人民幣100元一日遊全包，還能帶雞蛋、大米回家，最近更升級免費送雞鴨鵝。取自上海熱線
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網友認為，低價旅行團可能存在「放長線釣大魚」的做法，先用小恩小惠讓長輩上鉤，等到...
網友認為，低價旅行團可能存在「放長線釣大魚」的做法，先用小恩小惠讓長輩上鉤，等到時機成熟就會誘導長輩進行購物消費。取自上海熱線
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旅行團老年人

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