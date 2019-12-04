陸擴大邊境金融支持 廈金共建跨境經合區受矚目

大陸商務部外貿司今日指出，支持邊境（跨境）經濟合作區和沿邊重點開發開放試驗區發展，包括擴大沿邊省區地方政府發債、制定互市貿易進出口商品不予免稅清單等財稅金融支持。

由於兩岸共建廈金跨境經濟合作區倡議多時，但進展緩慢，商務部利好政策再出，兩岸跨境經濟合作可望升溫。

邊境經濟合作區是中國沿邊開放城市發展邊境貿易和加工出口的區域。大陸因應一帶一路戰略，擴大開放沿邊重點開發開放創新發展。對台商來說，除了倡議共建廈金跨境經濟合作區，另外台商也在邊境經濟合作區搶佔台灣產業園，以面向東協市場、亞歐和大陸中西部開發的商機布局。

商務部外貿司指出，支持邊境（跨境）經濟合作區和沿邊重點開發開放試驗區發展的具體政策，包括適度增加沿邊省區地方政府債券額度，用於邊境（跨境）經濟合作區和沿邊重點開發開放試驗區符合條件的基礎設施建設。

制定《邊民互市貿易進口商品負面清單》，動態調整互市貿易進出口商品不予免稅清單。

對邊境小額貿易出口試點增值稅無票免稅政策，實行出口商品簡化申報措施。研究比照市場採購貿易方式，在有效監管的前提下，選擇部分條件成熟的地區進行相關試點，並同時在試點地區實行出口商品簡化申報措施。

支持邊境（跨境）經濟合作區和沿邊重點開發開放試驗區發展。適度增加沿邊省區地方政府債券額度，用於邊境（跨境）經濟合作區和沿邊重點開發開放試驗區符合條件的基礎設施建設。優先保障邊境（跨境）經濟合作區引進項目所需建設用地指標。

同時，培育發展邊境貿易商品市場和商貿中心。鼓勵邊境地區完善邊境貿易商品市場展示展銷、批發零售、集聚配送功能。立足現有重點邊境貿易商品市場，培育一批集聚周邊國家特色商品的商貿中心，打造一批供應周邊國家的中國特色商品商貿中心，進一步挖掘商品市場進出口潛力。

並且發展適合邊境貿易特點的電商新業態，鼓勵發展「互聯網+邊境貿易」，降低交易成本，拓寬邊境貿易管道，擴大邊境貿易規模。支援邊境地區建設電商平臺，推動新業態、新模式與邊境貿易融合。