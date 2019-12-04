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天津物產爆雷：當心中國20年來最大國企違約後果

背叛9成年輕票… 南韓總統文在寅好日子過完了？

人行連續11日停逆回購

2019-12-04 10:36聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

中國人民銀行大陸央行）公開市場今（4）日連續第11日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作。單日仍既無資金投放亦無資金回籠。

據統計，本周人行公開市場無逆回購到期，不過周五(6日)有1875億元人民幣中期借貸便利(MLF)到期。

新浪財經報導，昨日資金面繼續保持邊際寬鬆的狀況，從上海銀行間同業拆放利率（Shibor）來看，隔夜Shibor下行10.1個基點，7天Shibor下行13.5個基點，14天Shibor下行9個基點，其他各個期限資金利率保持平穩。

中國人民銀行。本報資料照片
中國人民銀行。本報資料照片
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