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11月財新中國服務業PMI升至53.5 創5月以來新高

2019-12-04 10:14聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

財新網今（4）日公布11月財新中國通用服務業經營活動指數（簡稱「服務業PMI」）為53.5，高於10月2.4個百分點，為5月以來最高，顯示服務業經營活動加速擴張。

此前公布的11月財新中國製造業PMI微升0.1個百分點至51.8，兩大行業PMI均有提高，受此帶動，11月財新中國綜合PMI為53.2，高於上月1.2個百分點，為2018年3月以來最高。

財新中國服務業PMI和綜合PMI走勢與統計局PMI一致。大陸國家統計局公布的11月服務業商務活動指數為53.5，上升2.1個百分點；綜合PMI回升1.7個百分點至53.7。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，11月大陸經濟呈現出進一步回暖勢頭，內外需求皆有所好轉。但企業信心仍未見明顯改善，顯示中美衝突的高度不確定對企業預期的影響，這將制約經濟增長的修復。中美衝突是拖累2019年經濟增長的核心，也將是制約2020年大陸經濟企穩回升的關鍵線索。

11月服務業內外需求均有所好轉，新訂單指數從上月低點有所回升，新訂單總量顯著增長，新出口訂單指數也升至四個月高點。受訪服務業企業普遍反映，公司計劃擴張，有新項目上馬，整體需求狀況有所改善。製造業新訂單指數則從上月高位小幅回落，但仍保持較高水平。

綜合來看，11月綜合新訂單總量繼續擴張。兩大行業新出口訂單總量皆有所增長，拉動10月綜合新出口訂單總量小幅增長，增速與10月相同。

11月服務業樂觀度顯著反彈，但仍處低位。受製造業樂觀度降至五個月最低的拖累，11月企業對未來12個月的生產經營前景信心度較10月出現微降，繼續處於歷史較低水平。

11月財新中國通用服務業經營活動指數（簡稱「服務業PMI」）為53.5，高於10...
11月財新中國通用服務業經營活動指數（簡稱「服務業PMI」）為53.5，高於10月2.4個百分點，為5月以來最高，顯示服務業經營活動加速擴張。照片／財新網
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