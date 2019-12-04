親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

天津物產爆雷：當心中國20年來最大國企違約後果

背叛9成年輕票… 南韓總統文在寅好日子過完了？

廣西打造「強首府」戰略 五象新區成重要窗口

2019-12-04 10:00聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

大陸廣西自治區日前審議通過「關於實施強首府戰略的若干意見」（簡稱「意見」），並在發改委網站上公開發布，把首府南寧市的五象新區單獨列為一個點，賦予發揮自由貿易試驗區等國家戰略平台作用，並打造成為廣西改革開放創新的重要平台和窗口、大陸與東協全面合作示範區。

廣西日報報導，「意見」涵蓋首府南寧市的戰略定位、主要目標以及產業體系等各方面內容，對五象新區範圍內自治區稅收分享部分全額返還南寧市，由南寧市統籌安排支持五象新區基礎設施建設和產業發展，深化五象新區與粵港澳大灣區在數字經濟、智慧物流等領域的創新合作與融合發展，建設粵港澳合作區。

「意見」要求五象新區建立簡約高效的管理機制，探索推行政府雇員制，建立「優績優酬」績效工資體系並與中央有關政策做好銜接，推動形成激發幹部幹事創業活力的人事制度。

「意見」提出，目標到2025年，南寧市綜合實力顯著增強，經濟總量比2018年翻一番；到2035年，南寧市引領帶動作用顯著提升，經濟總量占全區比重力爭達到30%。

「意見」給出了南寧4個定位，分別是面向東盟開放合作的區域性國際大都市、一帶一路、北部灣城市群與粵港澳大灣區融合發展的核心城市、具有濃郁壯鄉特色和亞熱帶風情的生態宜居城市

「意見」提出，南寧要做強現代先進製造業，並壯大電子資訊、先進裝備製造、生物醫藥等重點產業集群，並推動傳統產業二次創業、做強做優工業園區。

廣西南寧五象新區夜景。圖 / 讀者提供
廣西南寧五象新區夜景。圖 / 讀者提供
分享

自治區創業

延伸閱讀

水泥指數旺翻天 漲勢奪冠

廣西荔浦 衣架創富

我們一家人+／廣西姑娘情牽澎湖 肚皮舞揮灑自...

廣西構建現代冷鏈物流體系 將面向東盟和粵港澳...

北海南珠 冬季豐收在望

廣西糧食物流園 拼圖快完成

相關新聞

人行連續11日停逆回購

2019-12-04 10:36

11月財新中國服務業PMI升至53.5 創5月以來新高

2019-12-04 10:14

陸養殖鮭魚 將建300海上移動牧場

2019-12-04 00:29

賀蘭山風電專案 首台機組發電

2019-12-04 00:29

5G基站 深圳鋪設逾1.3萬個

2019-12-04 00:28

湖南首家跨境電商聯盟 簽約

2019-12-04 00:28

大陸百城新建房市 趨冷態勢明

2019-12-04 00:28

上海青浦保稅區 2日揭牌

2019-12-04 00:27

上海拚2021年 5G「三個千億」

2019-12-04 00:27

惠台「有溫度」 蘇州台資逾百億美元

2019-12-04 00:26

海航出手 港航財務危機有解

2019-12-04 00:16

北大方正 債券違約87億元

2019-12-04 00:16

港四度紓困 撐企業保就業

2019-12-04 00:15

陸拚新能源車 加速衝量

2019-12-03 23:28

外商投資 北京再開放三領域

2019-12-03 23:28

大陸業界：拚新能源車 不能太激進

2019-12-03 23:28

再喊豬價將穩 中國官方：11月數據會更好

2019-12-03 21:49

陸官方啟動消費稅立法進程 菸、酒消費稅稅率未變

2019-12-03 19:31

補償？勒索？華為員工不滿只拿130萬離職金 興訟被關251天

2019-12-03 16:17

離職員工對抗華為 「沒同理心」、「怎不去告」兩派激辯

2019-12-03 16:13

華為開始生產不含美國晶片智能手機

2019-12-03 14:15

華為快速「去美化」 Mate 30手機完全沒用美晶片

2019-12-03 13:40

華為不向離職被關員工道歉 陷入公關危機

2019-12-03 13:35

格力電器復牌混改現慶祝行情 董明珠最大贏家

2019-12-03 10:41

港航有救？股東海航獲國開行牽頭借出人民幣40億

2019-12-03 10:41

港15年首見財政赤字 林鄭：外憂內患

2019-12-03 00:28

汕頭帶頭衝 三四線城房市熱

2019-12-03 00:15

海珠高端就業 2035年估達80萬人

2019-12-03 00:15

廣西荔浦 衣架創富

2019-12-03 00:14

陸入境遊市場 有望破1300億美元

2019-12-03 00:13

長沙拚夜經濟 雙11來了百萬人

2019-12-03 00:13

杭州遠景「全球數字經濟創新高地」

2019-12-03 00:12

北京瞭望／雄安新區的經濟懸念

2019-12-02 23:28

台企欣賀 拚A股IPO

2019-12-02 23:28

傳被撤照 香港航空：目前營運如常

2019-12-02 16:22

穆迪預料 明年中國GDP增長放緩至5.8%

2019-12-02 16:07

虧損止不住 香港航空恐被吊銷執照

2019-12-02 14:05

財新11月製造業PMI升至近3年高

2019-12-02 10:55

台資網紅品牌欣賀股份再衝A股小S等股東星光熠熠

2019-12-02 09:18
看更多

熱門文章

林鄭宣佈：香港跟進大陸中央對美反制

2019-12-03 12:09

陸媒曝極右翼新納粹分子已潛入香港 準備鬧事

2019-12-03 20:00

美艦被拒香港停靠 美軍事專家：可能增訪台意願

2019-12-03 15:35

香港兩大主題樂園遊人少 危機來臨園方這麼做

2019-12-03 13:33

iphone11太搶手！他們直接挖了香港通深圳的地道走私

2019-12-03 11:00

華為快速「去美化」 Mate 30手機完全沒用美晶片

2019-12-03 13:40

愛妻被70歲鄰居性侵！ 夫目睹怒「毆到下跪」卻反被捕

2019-12-03 18:39

中國駐英大使舌戰BBC：中國沒有監控、港府沒有失敗、新疆沒有集中營

2019-12-03 13:29

CNN問怎看香港示威？ 任正非：沒研究、不知道

2019-12-03 16:46

與台灣斷交16個月 薩爾瓦多宣布中國投資重大基建

2019-12-04 09:46

環時爆料 中國將反擊禁持美國外交護照者進入新疆

2019-12-03 11:13

華為不向離職被關員工道歉 陷入公關危機

2019-12-03 13:35

去年與我斷交 薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

2019-12-03 20:59

加媒：孟晚舟被捕周年住豪宅 被中國拘捕加國人吃饅頭

2019-12-03 16:30

母想見最後一面 失聯20年的北大博士後在美回7個字

2019-12-03 17:16

打通貧困區 陸高鐵1周5通車

2019-12-04 00:25

林鄭：香港享受多方自由 美國法案「沒有必要」

2019-12-03 13:29

中國將建300個海上移動牧場 每個牧場年產鮭魚逾6千噸

2019-12-03 15:11

北京升級「澳門模式」 港學者：報復香港

2019-12-04 09:31

還記雪中的「裸跑弟」嗎？他11歲大專畢業了

2019-12-03 13:48

日月光投控旗下環旭停牌 擬收購法FAFG股權

2019-12-03 21:11

3月台企昆山漢鼎爆炸7死案 4台幹恐被追究刑責

2019-12-03 22:51

補償？勒索？華為員工不滿只拿130萬離職金 興訟被關251天

2019-12-03 16:17

反送中抗爭未平 港作家：揭示全球極權與民主之爭

2019-12-03 18:54

旅客注意！香港地鐵已回復正常服務

2019-12-03 11:49

中俄天然氣管道開通 危及美國經濟、戰略影響力

2019-12-03 13:51

陸外交部大酸龐培歐 像「祥林嫂」嘮叨有毒的謊言

2019-12-03 18:23

留美生變跨國軍火商 家藏大量槍械

2019-12-03 17:22

陸拚新能源車 加速衝量

2019-12-03 23:28

華為開始生產不含美國晶片智能手機

2019-12-03 14:15

反制美國！5家NGO為香港發聲 遭中國制裁

2019-12-03 13:50

高樓大火6分鐘竄樓頂 堵道車主嗆「與我無關」

2019-12-04 09:25

挺反送中遭遣返 印尼移工：港官員稱此案特殊

2019-12-03 22:44

港媒：林鄭月娥16日赴北京 向習近平述職

2019-12-03 22:09

中俄天然氣管通氣 習近平、普亭視頻連線見證

2019-12-03 13:44

中國反制香港人權法案 陸媒：只是第一波

2019-12-03 10:49

豪宅廣告稱毗鄰濕地公園 到現場才知竟是「屍地公園」

2019-12-03 16:57

陸養殖鮭魚 將建300海上移動牧場

2019-12-04 00:29

中老鐵路 首根500米鋼軌焊接

2019-12-04 00:29

三個月沒吃肉了！ 「豬肉」成微博2019秋冬款輕奢單品

2019-12-04 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top