廣西打造「強首府」戰略 五象新區成重要窗口

大陸廣西自治區日前審議通過「關於實施強首府戰略的若干意見」（簡稱「意見」），並在發改委網站上公開發布，把首府南寧市的五象新區單獨列為一個點，賦予發揮自由貿易試驗區等國家戰略平台作用，並打造成為廣西改革開放創新的重要平台和窗口、大陸與東協全面合作示範區。

廣西日報報導，「意見」涵蓋首府南寧市的戰略定位、主要目標以及產業體系等各方面內容，對五象新區範圍內自治區稅收分享部分全額返還南寧市，由南寧市統籌安排支持五象新區基礎設施建設和產業發展，深化五象新區與粵港澳大灣區在數字經濟、智慧物流等領域的創新合作與融合發展，建設粵港澳合作區。

「意見」要求五象新區建立簡約高效的管理機制，探索推行政府雇員制，建立「優績優酬」績效工資體系並與中央有關政策做好銜接，推動形成激發幹部幹事創業活力的人事制度。

「意見」提出，目標到2025年，南寧市綜合實力顯著增強，經濟總量比2018年翻一番；到2035年，南寧市引領帶動作用顯著提升，經濟總量占全區比重力爭達到30%。

「意見」給出了南寧4個定位，分別是面向東盟開放合作的區域性國際大都市、一帶一路、北部灣城市群與粵港澳大灣區融合發展的核心城市、具有濃郁壯鄉特色和亞熱帶風情的生態宜居城市