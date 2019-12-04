陸養殖鮭魚 將建300海上移動牧場

2019-12-04 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



捕撈過度，海洋漁獲枯竭，中國將在渤海、黃海、東海、南海建置300個海上移動牧場，以自主研製的網箱養殖鮭魚等高附加值魚種，預計每個牧場年產鮭魚逾6千噸。 大陸將打造300個海上移動牧場。圖為福建寧德三都澳碧海藍天海洋牧場收穫漁排內的成年大黃魚。 新華社資料照 分享 facebook

2019中國國際海事會展今（3）日在上海舉行，中國船舶及海洋工程設計研究院高級工程師童波指出，由中國船舶及海洋工程設計研究院帶頭規劃執行的「海上移動牧場」工程方案，已測算中國可供養殖的深遠海養殖面積約16萬平方公里，預期建設約300個，年產2萬噸高品質海產品的「海上移動牧場」。

其中養殖工船牧場約100個（黃海、東海、南海分別為25、35、40個），大型深水網箱牧場約200個（渤海、黃海、東海、南海分別為5、45、70、80個），平均單個牧場有效養殖水體達8萬立方公尺，可年產鮭魚6000噸以上。

「海上移動牧場」是包括親魚培養、產卵及受精、溫度培育、幼魚餵養、成魚養殖、收穫加工及運輸、陸上加工與銷售在內的產業鏈，由一座管控中心、兩種核心裝備、一組配套船隊（捕撈漁船、養殖工船、活魚運輸船、飼料運輸船、冷藏運輸船、補給船、疫病處理船、廢料收集船等）組成。

單個牧場所需海域面積3-10平方公里，每5個牧場構成一個大型移動牧場群（可共用配套船舶），群內各牧場之間距離10-15公里。

而海上移動牧場所需的深遠海養殖加工船，主要針對高品質、高附加值魚種，集養殖、補給、加工、儲存和轉運功能於一體，將採用「封閉式迴圈水」養殖方式，開展海上工廠化養殖。