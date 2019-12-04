大陸百城新建房市 趨冷態勢明

2019-12-04 00:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



11月份，中國多地房價延續降溫態勢，房地產市場趨冷跡象愈發明顯。中國指數研究院日前發佈的數據顯示，2019年11月，中國100個城市（新建）住宅平均價格為每平方米15105元人民幣，環比上漲0.21%。 11月百城房市趨冷：中國房價下跌城市數量創近4年新高。圖為福建省漳州市的一處在建樓盤。 （中新社資料照） 分享 facebook

從漲跌城市個數看，當月，55個城市房價環比上漲，40個城市環比下跌，5個城市與上月持平。

中新社報導，中國指數研究院研發中心研究副總監吳建欽2日在一場房地產形勢分析會上表示，11月份，百城中40%的城市新房價格下跌，這一數量已創下2016年2月份以來的近四年新高。

除房價下跌城市增多外，房價漲幅也持續收窄。吳建欽表示，百城房價漲幅已連續13個月處於0.4%以內，幾乎每個月的房價漲幅都在收窄，市場的趨冷態勢明顯。吳建欽透露，據該機構監測，中國50個城市的商品住宅成交量11月份同比下降10%左右，與房價走勢基本一致。

中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組發佈的一份《中國住房市場發展月度分析報告》稱，本輪房地產房價上漲持續時間長，總體漲幅巨大，一二三四線城市輪動特徵明顯。

但自2019年以來，越來越多的三四線城市加入到房價下降的行列，表明始於2015年底的本輪房地產景氣周期趨於尾聲。

部分三四線城市或面臨更大的調整壓力。吳建欽指出，11月份，大概有三分之一左右的三四線城市房價下跌，中山、寶雞這兩個城市從下半年以來房價持續下跌。三四線城市的土地成交也處於下降通道，11月份其土地成交規模同比下降10%左右。

社科院上述報告也認為，受周期異步性、貨幣化棚改餘熱等因素的綜合影響，少部分三四線城市如臨沂、南陽、唐山、洛陽等在總體市場下滑的背景下仍然相對較快上漲。但由於部分三四線城市房價的上漲可能依賴于地方隱性債務的增加，其中隱含著未來下跌的風險。