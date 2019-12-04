上海青浦保稅區 2日揭牌

2019-12-04 00:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海青浦綜合保稅區2日揭牌，標誌著綜合保稅區這一開放層次最高、優惠政策最多、功能最齊全、手續最簡化的海關特殊監管區域正式落地青浦。

中新社報導，青浦綜合保稅區前身是上海青浦出口加工區，2003年3月經中國國務院批准設立，同年11月封關運行。2018年9月4日，國務院批復同意上海青浦出口加工區整合優化為青浦綜合保稅區。2019年9月27日，海關總署批復同意上海青浦綜合保稅區通過聯合驗收，面積1.58平方公里。

綜合保稅區是中國目前開放層次最高、優惠政策最多、功能最齊全、手續最簡化的海關特殊監管區域，也是集國際物流、國際貿易、採購等綜合功能於一體的海關監管區最高形式。今年前10個月青浦綜合保稅區實現進出口總值66.2億元人民幣，其中出口額為26.4億元人民幣，同比增長達15%。 目前，青浦綜合保稅區已形成了航空維修、保稅加工、保稅物流、跨境電子商務等特色產業，匯聚了普惠飛機發動機維修、東方航空、斯倫貝謝油田設備、日立汽車系統等一批技術含量高、經濟效益好的優質項目。

未來青浦綜合保稅區將對標長三角一體化國家戰略，發揮海關特殊監管區域對貿易支撐作用，積極承接自貿區和進博會溢出效應。

大力發展高端維修、保稅租賃、保稅物流、保稅展示展銷、跨境電商等新產業，擴大一般納稅人、貨物狀態分類監管等新政策試點，打造青浦區開放型經濟發展新高地。