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補償？勒索？華為員工不滿只拿130萬離職金 興訟被關251天

2019-12-03 16:17世界日報 中國新聞組／北京3日電

華為員工李洪元離職後被公司控告敲詐勒索，後來因證據不足獲釋引發轟動。 路透社
華為員工李洪元離職後被公司控告敲詐勒索，後來因證據不足獲釋引發轟動。 路透社
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電信設備巨頭華為再掀風波。其員工李洪元離職後被公司控告敲詐勒索，羈押251天後，因證據不足獲釋，消息引發轟動。李近日多次受訪，喊冤稱自己拿離職補償卻變敲詐勒索，他並隔空喊話，希望與任正非當面溝通。對此，華為回稱，支持李運用法律武器維護自己權益。事發至今，雙方各執一詞，惟網上輿論多支持李勇敢維權。李最新回應稱，「我聽全國人民的」，但仍希望華為道歉。

界面新聞報導，有自媒體11月28日曝光一份《刑事賠償決定書》顯示，李洪元於2005年入職華為，2018年1月離職，因離職補償金額與公司意見不一，雙方經商談同意給李洪元補發人民幣33萬1576元（約新台幣143萬5165元）離職補償。

2018年3月，李洪元過去所在部門的秘書，透過私人帳戶向其轉款人民幣30萬4742元（稅後金額，約新台幣131萬9019元）。但在2018年12月16日，李洪元卻因涉嫌敲詐勒索罪被深圳市公安局刑事拘留，並於2019年1月22日被逮捕。但最終因「犯罪事實不清、證據不足」，於2019年8月23日被釋放，總共被羈押了251天。

此事一經曝光，輿論懷疑李洪元是否因為要求離職補償而被公司惡意構陷。

李洪元表示，離職賠償與公司協商的數字相符，「但當時答應我的年終獎沒給，所以我在11月7日起訴了華為。」

他指出，「但我在12月16號這天被抓了。」、「被抓的時候我還在睡夢當中，家裡被搜查了。警察告訴我，華為報了案，抓我的原因是我涉嫌職務侵占。但我到了派出所以後，我的罪名就變成了洩露商業機密。」

據李洪元稱，不起訴的直接證據是一段兩個多小時的錄音。他與華為人力資源部門協商離職賠償，其中未談及任何以「舉報業務造假」來要挾獲取賠償。

李洪元表示，並非自己主動曝光此事。對於離職原因，他表示，「我當時所在的逆變器部門造假很早就開始了…，我在2016年11月舉報此事，舉報後我就感覺到主管開始針對我…。接近2017年年底，主管通知我不再續簽合同。」

他強調，自己並沒有洩漏商業機密，「我確實有把華為文件拷貝出去的行為，但我拷貝的都是給客戶看的宣傳資料，沒有密級的，而且是得到了領導同意的。」目前，他希望與華為溝通，「最好是任總能夠親自來和我溝通，就占用他老人家30分鐘時間吧」。

對此，央視新聞客戶端報導，華為2日作出回應：「華為有權利，也有義務，並基於事實對於涉嫌違法的行為向司法機關舉報。我們尊重司法機關，包括公安、檢察院和法院的決定。如果李洪元認為他的權益受到了損害，我們支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為。」

對於華為說法，第一財經報導，李洪元稱，「大家看看先，我聽全國人民的。」李妻則表示，暫時還沒有考慮到是否會起訴華為，但還是希望有個道歉。

華為員工李洪元離職後被公司控告敲詐勒索，後來因證據不足獲釋引發轟動。 圖／取自微...
華為員工李洪元離職後被公司控告敲詐勒索，後來因證據不足獲釋引發轟動。 圖／取自微博
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