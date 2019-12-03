親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

民主是需治療的毒癮？中共政權下的香港與新疆

黨內第一槍？不滿不分區 台大教授辭國民黨大陸部副主任

華為快速「去美化」 Mate 30手機完全沒用美晶片

2019-12-03 13:40世界日報 編譯黃淑玲／綜合3日電

美媒報導，華為在美國的一些供應商最近終於得到美國商務部許可能恢復供貨華為，但一切可能太晚。華為現在生產智慧手機，已經不採用美國公司的晶片。

華爾街日報引用瑞銀集團（UBS）和日本技術實驗室Fomalhaut Techno Solutions的分析指出，華為9月發表的最新款Mate 30智慧手機，配備了足與蘋果iPhone 11競爭的曲面顯示幕、廣角鏡頭等高階裝置，其中完全沒有用到美國零組件。Fomalhaut Techno Solutions拆解了Mate 30，探究其內部構造。

因應美國今年5月將華為列入貿易黑名單管制美商對華為的出口，華為加速擺脫原本對美國零組件的依賴。

據報導，Fomalhaut的拆解分析發現，舊款Mate 30系列手機，音頻晶片來自美商Cirrus Logic，而新款已改用荷蘭恩智浦（NXP）的晶片。功率放大器晶片以前由美商Qorvo或Skyworks供應，現在由華為自家旗下海思半導體的晶片取代。

報導指出，海納國際集團半導體分析師Christopher Rolland表示，華為推出這款不含美國晶片的高階旗艦手機，等於做出了一項鄭重宣告。他說，華為高階主管在最近的會面中曾告訴他，華為正在擺脫對美國零組件的依賴，但這個過程如此之快，還是令人驚訝。

報導說，華為發言人表示，華為當然願意繼續使用並採購美國供應夥伴的零組件，但如果因為美國政府的決定而無法實現，華為別無選擇，只能尋找美國供應商以外的替代來源。據了解，華為目前並沒有全面停用美國晶片，不過5月以後發表的手機，已經大幅降低或完全沒有採用美國晶片。

據報導，華為生產多種型號的手機，這些手機所採用的技術可能因為手機銷售地點的不同而有差別。花旗集團半導體分析師Atif Malik在最近的一份報告中提到，美國公司被中國供應商替代的風險愈來愈越大，特別是在低價手機領域。

晶片的替代來源可能相對容易找到，當前華為智慧手機一大薄弱環節是安卓（Android）作業系統的問題。Android雖是開源軟體，但是YouTube、Google Maps和Google Play等關鍵應用卻需要取得Google授權與技術支援。

9月推出的新款Mate 30是華為首個沒有安裝Google專有應用程式的主打機種，在海外市場遭受相當挫折。華為已經推出了自主開發的鴻蒙作業系統，取代Android系統。然而鴻蒙系統最初並不是為智能手機而設計，華為高階主管已曾表示，他們傾向於能夠繼續使用帶有Google應用的完整式Android系統。

華為消費者業務CEO余承東日前在發布會上介紹Mate 30智能手機系列。路透資料...
華為消費者業務CEO余承東日前在發布會上介紹Mate 30智能手機系列。路透資料照片
分享
華為消費者業務CEO余承東日前在發布會上介紹Mate 30智能手機系列。路透資料...
華為消費者業務CEO余承東日前在發布會上介紹Mate 30智能手機系列。路透資料照片
分享

半導體鴻蒙系統荷蘭

相關新聞

華為不向離職被關員工道歉 陷入公關危機

2019-12-03 13:35

格力電器復牌混改現慶祝行情 董明珠最大贏家

2019-12-03 10:41

港航有救？股東海航獲國開行牽頭借出人民幣40億

2019-12-03 10:41

港15年首見財政赤字 林鄭：外憂內患

2019-12-03 00:28

江海明珠巡禮／人才新政 打造創業孵化平台

2019-12-03 00:16

江海明珠巡禮／東疆英才卡…福利一級棒

2019-12-03 00:15

汕頭帶頭衝 三四線城房市熱

2019-12-03 00:15

海珠高端就業 2035年估達80萬人

2019-12-03 00:15

廣西荔浦 衣架創富

2019-12-03 00:14

陸入境遊市場 有望破1300億美元

2019-12-03 00:13

長沙拚夜經濟 雙11來了百萬人

2019-12-03 00:13

杭州遠景「全球數字經濟創新高地」

2019-12-03 00:12

北京瞭望／雄安新區的經濟懸念

2019-12-02 23:28

台企欣賀 拚A股IPO

2019-12-02 23:28

傳被撤照 香港航空：目前營運如常

2019-12-02 16:22

穆迪預料 明年中國GDP增長放緩至5.8%

2019-12-02 16:07

虧損止不住 香港航空恐被吊銷執照

2019-12-02 14:05

財新11月製造業PMI升至近3年高

2019-12-02 10:55

台資網紅品牌欣賀股份再衝A股小S等股東星光熠熠

2019-12-02 09:18

國際車聯網技術大會 聚焦5G

2019-12-02 01:30

湖南進出口增福 1至10月大陸第1

2019-12-02 01:30

廣深城際 即起搭車可刷微信

2019-12-02 01:29

三亞試驗區 揭牌設立

2019-12-02 01:29

融合兩岸高教資源 南京辦研討會

2019-12-02 01:29

名家觀點／中國矛盾的物價 都是「豬」惹的禍

2019-12-02 00:18

人行行長：人民幣不競貶 貨幣政策審慎

2019-12-02 00:07

大陸．資金．對策／台商大陸取得政府補貼分析

2019-12-01 23:03

長三角債市 擴大開放

2019-12-01 23:03

長三角一體化發展綱要：研究債市互聯互通

2019-12-01 21:16

人行行長：不將滙率工具化 不搞競爭性貶值

2019-12-01 18:44

陸企人物／青農把薑當藝術品 挑逗食慾

2019-12-01 13:49

穩民生經濟 胡春華喊話：確保豬肉供應

2019-12-01 13:46

港財政司長坦言：反送中風波重創香港經濟

2019-12-01 13:30
看更多

熱門文章

美涉港法案 陸出手報復 習高調批美

2019-12-03 00:30

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

香港陷反送中抗議 移居台灣尋覓新生活港人激增

2019-12-02 19:04

陸祭出對美反制 環時接著提醒：共軍駐紮在香港

2019-12-02 20:19

這間中學發布髮禁圖冊 13種禁忌髮型漫畫太爆笑

2019-12-02 17:13

林鄭宣佈：香港跟進大陸中央對美反制

2019-12-03 12:09

iphone11太搶手！他們直接挖了香港通深圳的地道走私

2019-12-03 11:00

巨蟒藏商店10年無人知 重20公斤撐破天花板被逮

2019-12-02 15:34

陸暫停審批美軍艦赴港休整申請 環時：這是中方第一波反制

2019-12-02 20:11

陸今年十大流行語 「檸檬精」、「硬核」你知道幾個？

2019-12-02 16:43

陸外交部評倫敦恐襲：若發生在中國，英美媒會報成鬥士

2019-12-02 16:20

習近平控美干涉中俄內部事務 威脅主權安全

2019-12-02 19:23

環時爆料 中國將反擊禁持美國外交護照者進入新疆

2019-12-03 11:13

學者：中國在全球擴張激起抵抗 香港首當其衝

2019-12-02 21:59

男童墜樓遭鋼筋貫穿全身 大難不死因剛好心臟收縮

2019-12-02 22:22

陸媒：2040年美海軍總噸位將被中國超越

2019-12-03 09:17

香港廣告界中環集會 今起罷工5日

2019-12-02 16:07

陸反制／被制裁NGO 曾籲調查港警濫暴

2019-12-03 00:28

台胞 明年起可在大陸參加社保

2019-12-03 00:09

娃「三浴鍛鍊」半裸任人看 廣州幼兒園挨轟

2019-12-02 17:16

華為不向離職被關員工道歉 陷入公關危機

2019-12-03 13:35

華為快速「去美化」 Mate 30手機完全沒用美晶片

2019-12-03 13:40

香港兩大主題樂園遊人少 危機來臨園方這麼做

2019-12-03 13:33

繼續「和你Lunch」 香港示威者太古長沙灣遊行

2019-12-02 16:23

港15年首見財政赤字 林鄭：外憂內患

2019-12-03 00:28

林鄭：香港享受多方自由 美國法案「沒有必要」

2019-12-03 13:29

平潭直接採認台證照 5人獲陸證照

2019-12-03 00:15

陸暫停美艦機赴港休整 專家：軍事上沒影響

2019-12-02 17:06

還記雪中的「裸跑弟」嗎？他11歲大專畢業了

2019-12-03 13:48

人臉辨識 陸企提新國際標準

2019-12-03 00:28

已在港澳台參加當地社保 可不參保大陸養老和失業保險

2019-12-02 16:05

旅客注意！香港地鐵已回復正常服務

2019-12-03 11:49

王岐山重申不稱霸：中國是多邊主義的踐行者與捍衛者

2019-12-02 16:42

中國駐英大使舌戰BBC：中國沒有監控、港府沒有失敗、新疆沒有集中營

2019-12-03 13:29

中資靠山鬆動 香港航空財務惡化執照恐不保

2019-12-02 18:26

中俄天然氣管道開通 危及美國經濟、戰略影響力

2019-12-03 13:51

台商看參加陸社保…兩種聲音

2019-12-02 23:28

大陸社保 將開放台灣人參加

2019-12-02 23:28

反制美國！5家NGO為香港發聲 遭中國制裁

2019-12-03 13:50

港航有救？股東海航獲國開行牽頭借出人民幣40億

2019-12-03 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top