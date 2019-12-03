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格力電器復牌混改現慶祝行情 董明珠最大贏家

2019-12-03 10:41聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸最大空調企業「格力電器」今（3）日復牌，「混改」轉讓15%股權引入珠海明駿，背後實際操盤者是高瓴資本。且持續8個月的「混改」終於畫上句號，從珠海國資委100%控股的格力集團引入民資完成市場化。

「混改」後的格力電器，珠海明駿以15%的股份位居第一大股東，格力的經銷商團隊背景的河北京海擔保投資持股8.91%位居第二大股東，格力集團則以持股3.22%退居第三大股東。

格力電器A股開市後高開3.97%，今日早盤股價最高升逾人民幣60.37元，最高漲幅逾4.44%。

格力電器「混改」引發各方利益博弈，而「鐵娘子」董明珠還能不能大權在握，更被受矚目。騰訊新聞《潛望》報導，珠海明駿做出承諾和保證，在股權轉讓完成後：保持格力電器經營管理團隊的穩定，公司治理結構不發生重大變化；不主動提出和確保格力電器總部和註冊地不遷離珠海市。換句話說，格力完成混改，最大贏家仍是董明珠，且管理層持股增加，話語權進一步加強，董明珠時代真正開啟了。

值得觀察的是，格力集團和旗下格力電器一直以來的「父弱子強」關係，多次經營權相爭，在格力電器國企改革和混合所有制經濟發展的推動過程中，格力集團在格力電器中的股份不斷被稀釋——從格力電器IPO時的60%直至此次股權轉讓前的18.22%。此次，隨著格力集團讓出第一大股東地位，退居第三，父子之爭也將徹底結束。

格力電器持續8個月的「混改」終於畫上句號，復牌上演慶祝行情。東方財富網股價即時截...
格力電器持續8個月的「混改」終於畫上句號，復牌上演慶祝行情。東方財富網股價即時截圖
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