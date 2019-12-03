打破華為人才管理神話的小員工 公開信給任正非

2019-12-03 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



華為工程師被離職，申請離職賠償反成敲詐勒索，遭251天拘留，引發輿論沸沸揚揚，這名小員工李洪元今天寫給華為總裁任正非，透露兩年前他攔路抗議面告任正非，是「范睢向莊襄王進言」，可惜被無視；如今以公開信「韓信不但沒有處罰當年胯下之辱的地痞，還任命他做了侍衛長」諫言任正非。

從華為逆變器銷售管理部被離職的李洪元，因人民幣30萬元的離職賠償款被起訴敲詐勒索，羈押251天。雖然最終因犯罪事實不清、證據不足而不起訴，但引發輿論譁然，打破華為人才管理神話。

華為今天作出回應：尊重司法機關，包括公安、檢察院和法院的決定。如果李洪元認為權益受到了損害，華為支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為。

小蝦米逆轉大鯨魚的李洪元，隨即發出給任正非的一封公開信，透露他曾經攔路面諫任正非。李洪元公開信指出「也許你早就忘記了兩年前那個在會議室門口堵您的那個胖子了。我說了一句：如果當初范睢，是通過魏冉向莊襄王進言會可能嗎？您沉思了幾秒鐘，說：對的……，但是還是去找呂克，或者是陶景文吧。」

李洪元說，范睢當年如果通過魏冉給昭襄王提改革建議，自然是身首異處。但雖然因為維護公司的利益遭到了最嚴酷的打擊報復，自己在華為12年的職業生涯就此結束。但我並不後悔自己當初的選擇。在彎曲悖謬的世代，說真話都需要付出代價。

李洪元透過公開信透露，講真話後就被誣陷敲詐勒索罪，導致無辜入獄，爺爺受到驚嚇不幸離世，孩子的心靈也蒙受陰影，「我期望事後能佔用您一個喝咖啡的時間，單獨談談。」