杭州遠景「全球數字經濟創新高地」

2019-12-03 00:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



杭州都市圈第十次市長聯席會議日前在浙江湖州舉行，會議起草「杭州都市圈發展規劃（2020—2035年）編製大綱」，提出把杭州都市圈建設成為「全球數字經濟創新高地、亞太國際門戶重要樞紐、中國綠色生態宜居樣本、長三角南翼核心增長極」。

中新社報導，會議把杭州總體定位為「具有全球影響力和競爭力的現代化大都市圈」，大綱明確，到2022年，杭州都市圈同城化、一體化發展取得明顯進展，基本建成現代化都市圈；到2025年，初步建成國際化大都市圈；到2035年，建成具有全球影響力的國際化現代化都市圈。

此輪規劃範圍為浙江杭州、湖州、嘉興、紹興、衢州，以及安徽黃山六城市，區域總面積53441平方公里。數字經濟是杭州都市圈的特色亮點。當前杭州都市圈集聚了浙江76%以上數字經濟規模總量和中國70%以上的雲計算能力，培育形成了一批數字經濟龍頭標杆企業。

圍繞全球數字經濟創新高地目標，杭州都市圈產業和信息化專委會主任、杭州市經信局局長夏積亮表示，下一步杭州都市圈將通過共建數字產業集群、共築數字科創中心、共創產業數字化示範、共享數字化成果、共推數字基礎設施建設等，加快數字技術與都市圈經濟社會各領域的深入融合。