海珠高端就業 2035年估達80萬人

2019-12-03 00:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019中國人力資本國際管理論壇日前在廣州塔舉行。中共廣州市海珠區委書記馬正勇表示，預計至2035年，廣州市海珠區的琶洲地區將創造超過1.2兆元（人民幣，下同）產值，集聚超過80萬高端就業人口，建成粵港澳大灣區經濟社會高質量發展示範區。

中通社報導，廣州市人力資源和社會保障局人力資源流動管理處處長張英智指出，國家人力資源和社會保障部2018年批准成立廣州市國家級人力資源服務產業園，名稱定為「中國廣州人力資源服務產業園」，圍繞廣州珠江兩岸打造人力資源服務業商圈，以天河人才港和琶洲互聯網創新人才集聚區為雙核。他預計該產業園在3年內產值將超過千億元。

馬正勇表示，2019年前三季度，海珠區實現地區生產總值1450.34億元，同比增長8.1%，增速排名全市第四。當前，海珠區正積極搶抓推進粵港澳大灣區建設，以人才為第一動力驅動經濟社會高質量發展，力爭為廣州市加快構築具有高度競爭力、輻射力、引領力的全球創新人才戰略高地。

他指出，當前，廣州正舉全市之力加快建設琶洲人工智能與數字經濟試驗區，目標是將琶洲打造成數字經濟、會展產業等現代服務業融合發展、外向型和創新型經濟集聚發展的高質量經濟增長極。

他說，目前琶洲地區30個在建項目總投資約666億元，年度計劃投資約78億元，目前已完成90億元，完成進度為116%。他預計至2035年，琶洲地區將創造超過1.2兆元產值，集聚超過80萬高端就業人口。