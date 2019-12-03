汕頭帶頭衝 三四線城房市熱

2019-12-03 00:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



58同城、安居客日前發布「11月國民安居指數報告」顯示，11月份，中國67個城市中，汕頭找房熱度排名第一，其次是濟寧、烏魯木齊、三亞、連雲港和臨沂。人才優惠政策的發布是部分城市找房熱度提升的主要原因。

中新社報導，今年9月，汕頭市發布新引進人才購房補助通知，符合條件的引進人才最高補助標準達到100萬元（人民幣，下同）。這一政策效應在11月得到顯現，汕頭找房活躍度環比上漲28.6%，成為用戶找房熱度最高的城市。

此外，發展新興產業也帶動購房需求的集聚，山東省濟寧市此前提出發展先進製造業，實施「510企業培育工程」和「6501工程」，吸引人才集聚發展。今年11月，濟寧的新房找房活躍度環比增長14.6%。 值得注意的是，當月，找房熱度排名居前的城市多為三四線城市。報告顯示，今年11月份，一二線城市的找房熱度有所減弱，但三四線城市找房熱度環比上漲7.8%，市場熱點出現一定轉移。

從房價來看，報告顯示，11月份67個主要城市新房在線均價為每平方米16599元，環比上漲0.66%；67城中35城新房在線價格環比上漲。其中，一線城市房價基本穩定，深圳、上海11月新房均價和10月基本持平；北京11月新房均價較10月份有所下調。

從漲幅來看，報告稱，11月份，房價環比漲幅排名前五位的城市主要為二線城市，它們是廈門、珠海、九江、瀋陽和石家莊，其中，廈門和瀋陽為連續兩月上榜。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，近期各地人才政策的發布和新興產業的引進，對樓市熱度有一定的帶動作用。

不過，政策聚才、產業引才對樓市整體熱度提升有限，在「房住不炒」主基調下，全國樓市將繼續保持平穩態勢，置業者對市場走向也應保持穩健理性心態。