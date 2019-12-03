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長沙拚夜經濟 雙11來了百萬人

2019-12-03 00:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸推動「夜間經濟」，今年以來，北京、上海、西安、長沙等多個中國城市出台推動繁榮「夜經濟」的措施，「夜經濟」被視為拉動區域經濟發展和促進消費的重要引擎。

文和友老長沙龍蝦館內坐滿了食客。該餐廳擁有近5000平方米的超大空間，融合了老長...
文和友老長沙龍蝦館內坐滿了食客。該餐廳擁有近5000平方米的超大空間，融合了老長沙的人文情懷和特色餐飲的新創意，還原了上世紀八十年代老長沙的風貌。 中新社
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新華社報導，「夜間經濟」是指從下午六點到次日淩晨六點所發生的以服務業為主的經濟文化活動。夜色正成為城市的新名片，也考驗著一座城市的規劃和治理。

晚上九點的長沙五一步行街商圈，霓虹燈下人流如織。數百米長街，一端的火宮殿燈火如晝，戲台上正上演湘劇《梁祝》，泥塑藝人的手藝吸引遊客和市民圍觀；另一端的商圈廣場，巨幅廣告屏下，街頭藝人邊歌唱邊進行著網路直播

「既有市井煙火，也年輕時尚，這就是長沙的文化性格。」五一商圈所在的天心區委副書記朱遠紅說，這也是長沙「夜經濟」的特質。「夜經濟」要避免千城一面，需要全方位梳理這種文化特質，挖掘城市文化符號，為新業態創造寬鬆環境，營造多元化、差異化和個性化的夜間消費場景。

長沙市步行街管委會辦公室主任楊波說，2017年步行街啟動了街頭藝人持證演出，街頭藝人報名參加這項文化公益活動，由市文聯評選出優秀者頒發演出證，在晚間規定的時間，可以在步行街指定的場所表演。「運行了一年多，效果很不錯，活躍街區文化氛圍也聚集了人氣，商圈的街頭藝人在抖音上直播播放量名列前茅。」他說。

另一處長沙的「文和友」餐廳。這家以還原上世紀八十年代街景而爆紅于網絡的餐廳，不僅吸引數以萬計的食客，更有慕名前來「打卡」的遊客。

這家坐落於一棟現代化商業大樓中庭裡的餐廳，在七層樓高的空間，複製了一個近2萬平方米的「老長沙」—理髮店、電影院、雜貨店、錄像廳，裸露的電閘、泛黃的墻壁，甚至老式陽台外晾曬的被子……每個細節都逼真寫實。

文娛業繁榮的長沙，「夜經濟」已漸入佳境。2019年上半年，長沙夜間遊玩產品消費量同比增長85%；夜間經濟最集中的五一商圈，擁有商業街20多條，商業網點2萬多個，今年十一期間人流最高峰達到一百多萬人次。

朱遠紅介紹，從管控疏導節假日人流，到避免光污染、噪音污染，從交通出行、無線網絡覆蓋等硬件保障，到應急處理機制的軟環境保障，「夜經濟」的打造，需要以人為本的公共服務、審慎包容的許可制度、全天候的城市保障，這也是城市管理水平提升的過程。

街頭藝人網路直播

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