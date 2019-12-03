陸入境遊市場 有望破1300億美元

2019-12-03 00:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）表示，中國入境遊市場保持穩步增長，2018年共接待入境遊客1.41億人次，實現收入1271億美元，同比上漲3%；2019年入境遊收入有望突破1300億美元。

中國旅遊研究院日前在京發佈「中國入境旅遊發展報告2019」，顯示亞洲地區是中國最主要入境客源市場，佔比60%；其次是歐洲和北美，占比分別為20%和10%左右。緬甸、越南、韓國、日本、美國為前五大來華客源國。

報告指出，入境遊客滿意度和忠誠度較高，認為來華旅遊物有所值。對入境遊客的問卷調查顯示，入境遊客普遍認為來華旅遊價格合理，性價比較高，過去兩年來過中國的外國遊客中有42%表示未來一年將再次來華旅遊。

報告指出，文旅融合發展正為入境遊提供新動力。文旅融合能直接豐富旅遊產品供給，提升旅遊服務品質，增加文化特色和異域風情，更好滿足外國遊客了解中國文化的需求。

報告統計顯示，近年來，入境遊散客化趨勢更加明顯。2010年以來，旅行社接待入境遊客占入境旅遊市場比重持續下降，已降至不足15%。

報告建議，在全球旅遊市場業態創新和遊客偏好調整的背景下，中國面臨更加激烈的客源競爭，應科學選擇重點客源市場，基於遊客需求確定目的地營銷及管理的方向和內容。

中國旅遊研究院院長戴斌認為，應重視城市在國家入境遊體系中的支撐作用，繼續放寬外國遊客來華政策、落實購物退稅政策、便利出入境證件使用，推動中國入境遊市場進一步繁榮發展。