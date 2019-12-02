穆迪預料 明年中國GDP增長放緩至5.8%

2019-12-02 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



評級機構穆迪預計，中國大陸明年經濟增速將會跌穿6，預估只有5.8%。

據香港信報財經網，穆迪預期，中國經濟增長由今年的6.2%，進一步放緩至明年的5.8%，主要受經濟結構轉型和貿易緊張影響。

穆迪表示，金融體系風險雖仍受控，但在經濟增長放緩下，以財政政策支持經濟增長，將導致整體信用情況下降，總債務水平上升的趨勢將會持續。