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穆迪預料 明年中國GDP增長放緩至5.8%

2019-12-02 16:07聯合報 記者賴錦宏／即時報導

評級機構穆迪預計，中國大陸明年經濟增速將會跌穿6，預估只有5.8%。

香港信報財經網，穆迪預期，中國經濟增長由今年的6.2%，進一步放緩至明年的5.8%，主要受經濟結構轉型和貿易緊張影響。

穆迪表示，金融體系風險雖仍受控，但在經濟增長放緩下，以財政政策支持經濟增長，將導致整體信用情況下降，總債務水平上升的趨勢將會持續。

穆迪又稱，大陸樓市10月合同銷售增長雖續有改善，但由於金融環境收緊和監管持續，加上今年基數高，預計未來6至12個月，銷售增長可能繼續放慢。

穆迪料明年中國GDP增長放緩至5.8%。（信報財經網）
穆迪料明年中國GDP增長放緩至5.8%。（信報財經網）
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