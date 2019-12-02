已在港澳台參加當地社保，可不參保大陸養老和失業保險

2019-12-02 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



大陸社保明年元旦起納保港澳台胞，為避免雙重參保負擔，台灣會計師指出，已在港澳台參加當地社保，可不在大陸參加養老和失業保險。

人社部2日公告「香港澳門台灣居民在大陸參加社會保險暫行辦法」自2020年1月1日起施行。

辦法明確規定，在大陸就業、居住和就讀的台灣居民，將可參保職工基本養老保險、職工基本醫療保險、工傷保險、失業保險和生育保險社會保險。

但這麼一來，台灣居民也將面臨兩地雙重參保，凱博會計師事務所指出，為了避免負擔增加，可以依據辦法的例外安排，不在大陸參保。

據辦法第十一條規定，已在香港、澳門、台灣參加當地社會保險，並繼續保留社會保險關係的港澳台居民，可以持相關授權機構出具的證明，不在大陸參加基本養老保險和失業保險。

因此已參加台灣勞工保險的被保險人，檢具參保資料等證明檔，或是未參加勞保、但有國民年金保險的，可以提出不在大陸納社保。

專家指出，台胞未來納入大陸社保，在就業部分，在依法登記的事業單位應該參加社保；而在大陸就業併辦理居住政的，可以選擇職工養老和醫療險兩險參保；至於已達法定退休後，可以選擇城鄉醫療險參保。